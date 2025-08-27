Скандал разгорелся после того, как стало известно, что два из шести игровых кланов вампиров – Ласомбра и Тореадор – будут доступны лишь владельцам премиального издания Bloodlines 2. Они входят в дополнение Shadows & Silk, рассказывает 24 Канал.

Почему игроки возмутились и как отреагировал издатель?

Сначала представитель Paradox Interactive заявил, что выпуск DLC на релизе является обычной практикой, а в этом случае это был способ привлечь игроков, которые просили о таком контенте.

Однако после волны возмущения в сообществе тон компании изменился. Менеджер по развитию сообщества бренда World of Darkness, Дебби Лейн, на официальном Discord-сервере игры сообщила, что разработчики прислушиваются к отзывам.

По ее словам, команда вносит коррективы относительно доступа к кланам Ласомбра и Тореадор в преддверии релиза, чтобы учесть мнение игроков. Больше информации об этих изменениях пообещали предоставить позже.

Что известно об игре?

События Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 развернутся в современном Сиэтле, стоящем на пороге войны. Главным героем станет древний вампир, который проснулся после столетней спячки. В его сознании поселился вампир-детектив Фабиен из клана Малкавиан. Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5.

Релиз игры запланирован на 21 октября для ПК (Steam, GOG, Epic Games Store), а также для консолей PS5, Xbox Series X и S.