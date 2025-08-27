Скандал розгорівся після того, як стало відомо, що два з шести ігрових кланів вампірів – Ласомбра і Тореадор – будуть доступні лише власникам преміального видання Bloodlines 2. Вони входять до доповнення Shadows & Silk, розповідає 24 Канал.

Чому гравці обурилися і як відреагував видавець?

Спочатку представник Paradox Interactive заявив, що випуск DLC на релізі є звичайною практикою, а в цьому випадку це був спосіб залучити гравців, які просили про такий контент.

Однак після хвилі обурення в спільноті тон компанії змінився. Менеджерка з розвитку спільноти бренду World of Darkness, Деббі Лейн, на офіційному Discord-сервері гри повідомила, що розробники прислухаються до відгуків.

За її словами, команда вносить корективи щодо доступу до кланів Ласомбра і Тореадор напередодні релізу, щоб врахувати думку гравців. Більше інформації про ці зміни пообіцяли надати згодом.

Що відомо про гру?

Події Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 розгорнуться в сучасному Сіетлі, що стоїть на порозі війни. Головним героєм стане древній вампір, який прокинувся після столітньої сплячки. У його свідомості оселився вампір-детектив Фабіен із клану Малкавіан. Гра розробляється на рушії Unreal Engine 5.

Трейлер Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 – дивіться відео:

Реліз гри заплановано на 21 жовтня для ПК (Steam, GOG, Epic Games Store), а також для консолей PS5, Xbox Series X та S.