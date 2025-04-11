Создатель инди-хита Balatro рассказал какая новая видеоигра его действительно поразила

Разработчик карточного рогалика Balatro рассказал какая из последних новинок индустрии по-настоящему его поразила и является одной из лучших игр в которые он когда-либо играл.

Balatro по праву получила звание одной из лучших игр 2024 года, а ее создатель LocalThunk является одной из самых загадочных персон в индустрии, сообщает 24 Канал.

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"Берите блокнот, ручку и покупайте игру"

Несмотря на огромный успех своего творения разработчик Balatro решил остаться анонимом, но при этом часто общается с поклонниками в соцсетях.

Именно там он недавно оставил отзыв о новом инди-проекте Blue Prince – необычную головоломку с элементами метроидвании в которой игроку предстоит выяснить тайну мистического особняка, где комнаты постоянно меняются на рассвете.

Трейлер игры – смотрите видео

Blue Prince – это уже одна из лучших игр, в которые я когда-либо играл, и я все еще чувствую, что погрузился в нее лишь поверхностно. Игра вышла сегодня, но мне повезло, что я играл в нее уже неделю (преимущества работы). Берите блокнот, ручку и покупайте игру,

– написал разработчик в соцсети Bluesky.

LocalThunk уверен, что игра получит номинацию на лучшую игру 2025 года на церемонии The Game Awards и учитывая оценки критиков, это выглядит вполне реалистичным предположением.

На момент написания материала версия Blue Prince для ПК имеет колоссальные 92 балла из 100 (на портале metacritic), что делает ее лучшей игрой года, опережая такие известные проекты как Split Fiction (91) и Kingdom Come: Deliverance 2 (88).