Balatro по праву отримала звання однієї з найкращих ігор 2024 року, а її творець LocalThunk є однією з найзагадковіших персон в індустрії, повідомляє 24 Канал.

До теми Легенда PlayStation вже назвав свого фаворита на звання найкращої гри 2025 року

"Беріть блокнот, ручку та купуйте гру"

Попри шалений успіх свого творіння розробник Balatro вирішив бути анонімом, але при цьому часто спілкується з шанувальниками у соцмережах.

Саме там він нещодавно залишив відгук про новий інді-проєкт Blue Prince – незвичну головоломку з елементами метроїдванії в якій гравцю належить з'ясувати таємницю містичного особняка, де кімнати постійно змінюються на світанку.

Трейлер гри – дивіться відео

Blue Prince – це вже одна з найкращих ігор, у які я коли-небудь грав, і я все ще відчуваю, що занурився в неї лише поверхнево. Гра вийшла сьогодні, але мені пощастило, що я грав у неї вже тиждень (переваги роботи). Беріть блокнот, ручку та купуйте гру,

– написав розробник у соцмережі Bluesky.

LocalThunk впевнений, що гра отримає номінацію на найкращу гру 2025 року на церемонії The Game Awards і враховуючи оцінки критиків, це виглядає цілком реалістичним припущенням.

На момент написання матеріалу версія Blue Prince для ПК має колосальні 92 бали зі 100 (на порталі metacritic), що робить її найкращою грою року, випереджаючи такі відомі проєкти як Split Fiction (91) та Kingdom Come: Deliverance 2 (88).