В эти выходные в Steam состоялся релиз интересной видеоигры Ready or Not, которую разрабатывает независимая студия VOID Interactive. Ее проект уже успел запрыгнуть в топ самых популярных новинок этого сервиса, а также оказался на третьей строчке в недельном чарте продаж.

Актуально Стал известен список самых "заброшенных" игр 2021 года: что геймеры так и не прошли до конца

Следует начать с того, что Ready or Not – тактический шутер от первого лица, в котором геймеры должны взять на себя роль представителя спецвойск. Игрокам нужно планировать операции, подбирать экипировку, управлять отрядом профессионалов, а также самому участвовать в миссиях.

Разработчики отметили, что пытались создать очень реалистичную игру, а при разработке они даже активно консультировались с представителями правоохранительных органов. Из интересного еще стоит отметить, что в видеоигре уже есть сюжетный и кооперативный режимы, а также более 60 уникальных вариантов вооружения.

Трейлер видеоигры Ready or Not: видео

Стоит отметить, что в сервисе Steam видеоигра Ready or Not дебютировала очень удачно – 96% положительных отзывов (почти 4,5 тысячи рецензий). Пользователи активно называют ее духовным преемником серии SWAT, а также считают, что она станет достойным конкурентом для игры Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Особенно геймеры отмечают увлекательный игровой процесс и отсутствие серьезных технических недостатков в этой версии видеоигры. А вот критикуют ее за небольшое количество контента, отсутствие прогрессии и проблемы с искусственным интеллектом.

Игра Ready or Not вышла только у Steam, а приобрести ее можно за 489 гривен. Правда, очень важно отметить, что пока ее релиз состоялся только в раннем доступе. По мнению разработчиков, в таком состоянии она будет находиться около года. За это время они планируют исправить все недостатки, разнообразить арсенал, добавить новые карты, режимы игры и поддержку большего количества языков.

Видеоигра Ready or Not / Фото из магазина Steam