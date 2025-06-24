Огромный успех: более миллиона игроков добавили Resident Evil Requiem в список желаемых игр

На Summer Game Fest 2025 (SGF 2025), состоявшемся в начале июня, японский издатель Capcom наконец-то представил продолжение культовой серии хорроров Resident Evil, и ажиотаж вокруг проекта возник мгновенно. Новая игра, Resident Evil Requiem, уже собрала огромную аудиторию еще до релиза, что свидетельствует об устойчивом интересе к франшизе.

По данным официального микроблога франшизы, с момента анонса Resident Evil Requiem – девятой номерной части серии, представленной на SGF 2025 – более миллиона пользователей добавили игру в свои списки желаний, информирует 24 Канал.

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Страница игры уже доступна на двух из трех целевых платформ: ПК (Steam) и PS5 (PS Store). Около 620 000 пожеланий было добавлено в цифровом магазине Valve (Steam).

Студия поблагодарили игроков в официальном микроблоге Resident Evil. Слоган игры.



Сообщение Capcom в соцсетях / Скриншот из X

Что известно о Resident Evil Requiem

В сюжете игры технический аналитик ФБР Грейс Эшкрофт расследует серию смертей, вызванных неизвестной болезнью. Ее поиски приведут героиню туда, где все началось – в Ракун-Сити, культового места серии Resident Evil.

Capcom обещает историю с яркими персонажами, самый захватывающий геймплей в серии, "впечатляющее приключение, которое заставит вас дрожать от ужаса", и публичную демо-версию на gamescom 2025 в августе. Ранее в сеть преждевременно также попали скриншоты и детали игры.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на ПК (Steam), PS5, Xbox Series X|S. Игра также будет представлена на презентации Capcom Spotlight, которая состоится в ночь с 26 на 27 июня 2025 года, где, вероятно, раскроют новые детали.

Следует заметить, что более миллиона добавлений в списки желаний – это впечатляющий показатель, который подтверждает, что Resident Evil остается одной из самых любимых франшиз в жанре хоррор. Возвращение в Ракун-Сити звучит как ностальгический и одновременно свежий ход, а обещания Capcom относительно геймплея и атмосферы лишь подогревают интерес.