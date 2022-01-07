Более тысячи часов работы: энтузиаст создал в Minecraft невероятный средиземноморский город

Прекрасной работой поделился в сети поклонник Minecraft. Он потратил тысячу часов на строительство впечатляющего средиземноморского города в этой видеоигре.

Наверное, поклонники Minecraft могут создать в кубическом мире почти все, а для этого им нужно только время и желание. Например, неделю назад мы рассказывали о геймере, который потратил целый год на строительство самой известной архитектурной достопримечательности Узбекистана.

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Подобным масштабным проектом отметился и пользователь Reddit с никнеймом Ominous_Hippopotamus, правда, его заинтересовала не восточная архитектура, а средиземноморская. Он создал небольшой остров, а на его территории разместил город, не имеющий реального аналога.

Сразу же можно заметить, что Ominous_Hippopotamus работал и над самим остовом. К примеру, он очень хорошо восcоздал полузасушливую местность с небольшим количеством растений, прибрежные скалы и береговую линию.

А вот его город состоит из большого замка, выполненного в средиземноморском архитектурном стиле, и большого количества небольших зданий. Также можно увидеть гигантскую статую воина, расположенную на скале у острова. А мимо нее проплывает парусное судно, которое энтузиаст очень подробно воссоздал.

В комментариях Ominous_Hippopotamus написал, что свой средиземноморский город создал в творческом режиме. А также добавил, что на его строительство потратил более тысячи часов.

Напоследок стоит отметить, что эта работа очень понравилась пользователям Reddit. Пост Ominous_Hippopotamus сразу же попал в топ самых популярных в разделе этой видеоигры, а всего он уже собрал почти 24 тысячи лайков. Также добавим, что в комментариях к записи можно найти ссылку для загрузки этой карты.

Средиземноморский остров / Фото Reddit Ominous_Hippopotamus