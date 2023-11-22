Акция продлится до 20 часов вечера 28 ноября по киевскому времени. Так что геймерам стоит поторопиться, чтобы успеть пополнить свою библиотеку такими желанными играми.
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Осенняя распродажа на Steam
Пожалуй, самым привлекательным предложением является возможность бесплатно поиграть в Diablo 4. Хотя неделя – это достаточно много, но полностью пройти игру за это время, к сожалению, вы не сможете. Максимальный уровень персонажа в бесплатной версии игры ограничен – не выше 20 уровня.
Вместо этого геймеров также ждут целый ряд приятных скидок. В общем, на популярные игры действуют скидки от 20% до 90%. Среди них:
- Starfield – со скидкой 20% (1 тысяча 359 гривен),
- Lords of the Fallen – скидка 34% (989 гривен вместо 1 тысячи 499),
- комплект Cyberpunk 2077 + DLC "Иллюзия свободы" – скидка 39% (1 тысяча 10 гривен),
- Half-Life: Alyx – скидка 66% (382 гривны),
- Star Wars Jedi: Survivor – скидка 40% (1 тысяча 19 гривен),
- Civilization 6 – скидка 90% (всего 52 гривны),
- Fallout 76 – скидка 80% (всего 107 гривен).
И это все – только маленькая частица. В общей сложности со скидками доступны десятки разнообразных игр на любой вкус.