Акція триватиме до 20 години вечора 28 листопада за київським часом. Тож геймерам варто поквапитися, щоб встигнути поповнити свою бібліотеку такими бажаними іграми.

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Осінній розпродаж на Steam

Мабуть, найпривабливішою пропозицією є можливість безкоштовно пограти в Diablo 4. Хоча тиждень – це доволі багато, та повністю пройти гру за цей час, на жаль, ви не зможете. Максимальний рівень персонажа в безкоштовній версії гри обмежений – не вище як 20 рівень.

Натомість на геймерів також чекають ціла низка приємних знижок. Загалом на популярні ігри діють знижки від 20% до 90%. Серед них:

Starfield – зі знижкою 20% (1 тисяча 359 гривень),

– зі знижкою 20% (1 тисяча 359 гривень), Lords of the Fallen – знижка 34% (989 гривень замість 1 тисячі 499),

– знижка 34% (989 гривень замість 1 тисячі 499), комплект Cyberpunk 2077 + DLC "Ілюзія свободи" – знижка 39% (1 тисяча 10 гривень),

+ – знижка 39% (1 тисяча 10 гривень), Half-Life: Alyx – знижка 66% (382 гривні),

– знижка 66% (382 гривні), Star Wars Jedi: Survivor – знижка 40% (1 тисяча 19 гривень),

– знижка 40% (1 тисяча 19 гривень), Civilization 6 – знижка 90% (всього 52 гривні),

– знижка 90% (всього 52 гривні), Fallout 76 – знижка 80% (всього 107 гривень).

І це все – лише маленька частинка. Загалом ж зі знижками доступні десятки різноманітних ігор на будь-який смак.