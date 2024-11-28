Осенняя распродажа Steam возвращается со скидками даже на новые игры, такие как Frostpunk 2

Valve проводит всего несколько сезонных распродаж в год, и одна из них стартовала вчера. Компания обещает "тысячи" скидок на компьютерные игры и их DLC. Кроме этого, нынешние номинации на награду Steam Award теперь доступны для всех пользователей накануне финального голосования, которое состоится в следующем месяце.

Что можно найти на распродаже

Эта распродажа особенная тем, что вы можете получить абсолютно новую игру всего за 70-80 гривен. И это будет не какой-то малобюджетный хлам, а AAA-проекты, которые затянут вас намного часов. Но поспешите, ведь предложение действительно только до 4 декабря. 24 Канал собрал лучшие предложения.

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Прежде всего обратите внимание на Kingdom Come: Deliverance . Игра сейчас доступна всего за 79 гривен за базовое издание, 106 гривен за Royal Edition с некоторыми дополнениями и 182 гривны (скидка 91%) за полный комплект со всем выпущенным контентом.

. Игра сейчас доступна всего за 79 гривен за базовое издание, 106 гривен за Royal Edition с некоторыми дополнениями и 182 гривны (скидка 91%) за полный комплект со всем выпущенным контентом. STAR WARS Jedi: Fallen Order обойдется вам в 119 гривен за базовое издание и 209 за Deluxe Edition.

обойдется вам в 119 гривен за базовое издание и 209 за Deluxe Edition. Assassin's Creed Odyssey стоит от 91 гривны.

стоит от 91 гривны. За 37 гривен можно забрать невероятно атмосферную Northgard , выпущенную в 2018 году.

, выпущенную в 2018 году. Darkest Dungeon снизила цену на 92% и теперь стоит 41 гривну.

снизила цену на 92% и теперь стоит 41 гривну. Far Cry 5 продается по цене от 91 гривны до 274 гривен, в зависимости от комплектации. Вы также можете купить все части игры со всеми дополнениями и ответвлениями за 859 гривен вместо 4561 гривны.

продается по цене от 91 гривны до 274 гривен, в зависимости от комплектации. Вы также можете купить все части игры со всеми дополнениями и ответвлениями за 859 гривен вместо 4561 гривны. Также в распродаже есть Mad Max за 54 гривны.

Другие игры получили не такие большие скидки, но все равно приятные. STAR WARS Jedi: Survivor стоит 424 гривны вместо 1699 гривен, Assassin's Creed Mirage – 435 гривен вместо 1083 гривен, Valheim с очень хорошими отзывами обойдется в 139 гривен (50% скидки), Starfield – 1019 гривен вместо 1699 гривен, Skyrim просит потратить 162 гривны вместо 649 гривен.

Также скидки получили нынешние хиты этого года:

Harry Potter: Quidditch Champions продается за 539 гривен вместо 899 гривен.

продается за 539 гривен вместо 899 гривен. Frostpunk 2 падает в цене на 20 процентов за базовое издание и теперь стоит 668 гривен вместо 835 гривен. Deluxe Edition подешевел лишь на 10% – до 1377 гривен.

падает в цене на 20 процентов за базовое издание и теперь стоит 668 гривен вместо 835 гривен. Deluxe Edition подешевел лишь на 10% – до 1377 гривен. Silent Hill 2 стоит 1025 гривны и 1180 гривен за Digital Deluxe.

стоит 1025 гривны и 1180 гривен за Digital Deluxe. Call of Duty: Black Ops 6 скинула 15% и теперь попросит у вас 2549 гривен вместо 2999 гривен.

Также скидки сейчас действуют на такие игры: