Що можна знайти на розпродажі

Цей розпродаж особливий тим, що ви можете отримати абсолютно нову гру всього за 70-80 гривень. І це буде не якийсь малобюджетний непотріб, а AAA-проєкти, які затягнуть вас набагато годин. Але поспішіть, адже пропозиція дійсна лише до 4 грудня. 24 Канал зібрав найкращі пропозиції.

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Перш за все зверніть увагу на Kingdom Come: Deliverance . Гра зараз доступна всього за 79 гривень за базове видання, 106 гривень за Royal Edition з деякими доповненнями та 182 гривні (знижка 91%) за повний комплект з усім випущеним контентом.

. Гра зараз доступна всього за 79 гривень за базове видання, 106 гривень за Royal Edition з деякими доповненнями та 182 гривні (знижка 91%) за повний комплект з усім випущеним контентом. STAR WARS Jedi: Fallen Order обійдеться вам у 119 гривень за базове видання та 209 за Deluxe Edition.

обійдеться вам у 119 гривень за базове видання та 209 за Deluxe Edition. Assassin's Creed Odyssey коштує від 91 гривні.

коштує від 91 гривні. За 37 гривень можна забрати неймовірно атмосферну Northgard , випущену у 2018 році.

, випущену у 2018 році. Darkest Dungeon знизила ціну на 92% й тепер коштує 41 гривню.

знизила ціну на 92% й тепер коштує 41 гривню. Far Cry 5 продається за ціною від 91 гривні до 274 гривень, залежно від комплектації. Ви також можете купити всі частини гри з усіма доповненнями та відгалуженнями за 859 гривень замість 4561 гривні.

продається за ціною від 91 гривні до 274 гривень, залежно від комплектації. Ви також можете купити всі частини гри з усіма доповненнями та відгалуженнями за 859 гривень замість 4561 гривні. Також у розпродажі є Mad Max за 54 гривні.

Інші ігри отримали не такі великі знижки, але все одно приємні. STAR WARS Jedi: Survivor коштує 424 гривні замість 1699 гривень, Assassin's Creed Mirage – 435 гривень замість 1083 гривень, Valheim з дуже гарними відгуками обійдеться в 139 гривень (50% знижки), Starfield – 1019 гривень замість 1699 гривень, Skyrim просить витратити 162 гривні замість 649 гривень.

Також знижки отримали цьогорічні хіти:

Harry Potter: Quidditch Champions продається за 539 гривень замість 899 гривень.

продається за 539 гривень замість 899 гривень. Frostpunk 2 падає в ціні на 20 відсотків за базове видання й тепер коштує 668 гривень замість 835 гривень. Deluxe Edition подешевшав лише на 10% – до 1377 гривень.

падає в ціні на 20 відсотків за базове видання й тепер коштує 668 гривень замість 835 гривень. Deluxe Edition подешевшав лише на 10% – до 1377 гривень. Silent Hill 2 коштує 1025 гривні і 1180 гривень за Digital Deluxe.

коштує 1025 гривні і 1180 гривень за Digital Deluxe. Call of Duty: Black Ops 6 скинула 15% і тепер попросить у вас 2549 гривень замість 2999 гривень.

Також знижки зараз діють на такі ігри: