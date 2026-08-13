Больше, чем трейлер – португальское отделение Netflix случайно "слило" формат презентации GTA 6

Netflix случайно обнародовал подробности предстоящей презентации Grand Theft Auto 6 на своей платформе. И геймеров ждет немало интересного.

Похоже, поклонники известной игровой франшизы могут рассчитывать не на короткий ролик, а на полноценный мини-сериал из трех частей, который раскроет игру с новой стороны еще до ее официального релиза, сообщает 24 Канал.

Три серии вместо одного трейлера

Внимательные геймеры заметили интересные изменения на сайте сервиса Netflix в Португалии.

На некоторое время на странице с предстоящей презентацией GTA 6: Extended Look появились три "плейсхолдера" для эпизодов.

Хотя Netflix быстро удалил это обновление со страницы – интернет помнит все, поэтому скриншот уже попал на Reddit.

Предполагаемая продолжительность презентации GTA 6 / Фото с Reddit

Если верить этим данным, то долгожданная обширная презентация игры Rockstar будет разделена на три серии, которые в сумме продлятся более 60 минут.

А именно:

1-й эпизод продлится 23 минуты и 37 секунд;

второй – 24 минуты и 41 секунду;

третий – 18 минут и 29 секунд.

Учитывая длительное "молчание" Rockstar, судьба маркетинга игры фактически полностью зависит от того, насколько качественным и содержательным будет этот "расширенный взгляд".

Поэтому игроки ожидают увидеть подробную презентацию открытого мира и механик, которые должны вывести индустрию на новый уровень, а "просочившийся" хронометраж может свидетельствовать о том, что разработчики намерены оправдать эти ожидания.

Так это или нет, мы узнаем непосредственно 27 августа в 22:00 по киевскому времени, когда GTA 6: Extended Look станет доступен на Netflix.