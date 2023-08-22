Во время фестиваля скидки получили множество хороших видеоигр – от инди-игр от самостоятельных разработчиков до блокбастеров студий GSC Game World, 4A Games и Frogwares.

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Скидки на украинские игры

Фестиваль предлагает сразу две приятные услуги: купить хорошие игры по значительно низким ценам, чем обычно, а заодно и поддержать украинских разработчиков. Среди предложений есть следующие игры:

  • Sherlock Holmes: Crimes and Punishments – 99 гривен вместо 499,
  • Sherlock Holmes: The Devil's Daughter – 99 гривен вместо 499,
  • Sherlock Holmes Chapter One – 209 гривен вместо 699,
  • STALKER: Bundle – 119 гривен вместо 479,
  • Metro Saga Bundle – 148 гривен вместо 1 274,
  • Cossacks 3 – 111 гривен вместо 279,
  • Ostriv – 296 гривен вместо 329,
  • BABA YAGA – 59 гривен вместо 149,
  • The Serpent Rogue – 100 гривен вместо 400,
  • Titan Chaser – 19 гривен вместо 49,
  • Farlanders – 148 гривен вместо 229.