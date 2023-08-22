Во время фестиваля скидки получили множество хороших видеоигр – от инди-игр от самостоятельных разработчиков до блокбастеров студий GSC Game World, 4A Games и Frogwares.

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Скидки на украинские игры

Фестиваль предлагает сразу две приятные услуги: купить хорошие игры по значительно низким ценам, чем обычно, а заодно и поддержать украинских разработчиков. Среди предложений есть следующие игры: