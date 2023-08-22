Під час фестивалю знижки отримали безліч хороших відеоігор – від інді-ігор від самостійних розробників до блокбастерів студій GSC Game World, 4A Games і Frogwares.

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Знижки на українські ігри

Фестиваль пропонує одразу дві приємні послуги: купити хороші ігри за значно нижчими цінами, ніж зазвичай, а заразом і підтримати українських розробників. Серед пропозицій є наступні ігри: