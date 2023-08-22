Під час фестивалю знижки отримали безліч хороших відеоігор – від інді-ігор від самостійних розробників до блокбастерів студій GSC Game World, 4A Games і Frogwares.

Також цікаво На дослідження підуть цілі дні: відеоігри з найбільшим відкритим світом

Знижки на українські ігри

Фестиваль пропонує одразу дві приємні послуги: купити хороші ігри за значно нижчими цінами, ніж зазвичай, а заразом і підтримати українських розробників. Серед пропозицій є наступні ігри:

  • Sherlock Holmes: Crimes and Punishments – 99 гривень замість 499,
  • Sherlock Holmes: The Devil's Daughter – 99 гривень замість 499,
  • Sherlock Holmes Chapter One – 209 гривень замість 699,
  • S.T.A.L.K.E.R.: Bundle – 119 гривень замість 479,
  • Metro Saga Bundle – 148 гривень замість 1 274,
  • Cossacks 3 – 111 гривень замість 279,
  • Ostriv – 296 гривень замість 329,
  • BABA YAGA – 59 гривень замість 149,
  • The Serpent Rogue – 100 гривень замість 400,
  • Titan Chaser – 19 гривень замість 49,
  • Farlanders – 148 гривень замість 229.