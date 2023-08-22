Під час фестивалю знижки отримали безліч хороших відеоігор – від інді-ігор від самостійних розробників до блокбастерів студій GSC Game World, 4A Games і Frogwares.
Також цікаво На дослідження підуть цілі дні: відеоігри з найбільшим відкритим світом
Знижки на українські ігри
Фестиваль пропонує одразу дві приємні послуги: купити хороші ігри за значно нижчими цінами, ніж зазвичай, а заразом і підтримати українських розробників. Серед пропозицій є наступні ігри:
- Sherlock Holmes: Crimes and Punishments – 99 гривень замість 499,
- Sherlock Holmes: The Devil's Daughter – 99 гривень замість 499,
- Sherlock Holmes Chapter One – 209 гривень замість 699,
- S.T.A.L.K.E.R.: Bundle – 119 гривень замість 479,
- Metro Saga Bundle – 148 гривень замість 1 274,
- Cossacks 3 – 111 гривень замість 279,
- Ostriv – 296 гривень замість 329,
- BABA YAGA – 59 гривень замість 149,
- The Serpent Rogue – 100 гривень замість 400,
- Titan Chaser – 19 гривень замість 49,
- Farlanders – 148 гривень замість 229.