Одна из самых известных организаций мира покидает киберспорт Dota 2 после восьми лет на сцене

Индонезийская киберспортивная организация BOOM Esports официально завершила свое восьмилетнее пребывание в профессиональной Dota 2. Команда, которая когда-то считалась сильнейшей в Юго-Восточной Азии и получила более 1,6 миллиона долларов призовых, объявила о расформировании состава. Все игроки последнего ростера получили статус свободных агентов.

Почему BOOM Esports уходит из Dota 2?

Организация начала свой путь в Dota 2 еще в 2017 году с полностью индонезийским составом, где выступали такие игроки, как Мухаммад "InYourDream" Ризки и Рэнди "Dreamocel" Сапоетра. Впоследствии команда расширила географию поиска талантов по всей Юго-Восточной Азии, привлекая звезд из разных стран региона.

Самым успешным периодом для BOOM стал 2022 год. Тогда команда дважды победила на турнирах GAMERS GALAXY в Дубае и Таиланде, получила место в топ-8 на PGL Arlington Major и впервые попала на The International, где заняла 10 место. В тот сезон BOOM считалась эталоном успеха среди команд Юго-Восточной Азии и демонстрировала стабильно высокие результаты на международной арене.

Однако повторить тот успех больше не удалось. В течение следующих лет организация постоянно меняла состав, пытаясь найти удачную комбинацию игроков. В 2024 году команда даже ненадолго переехала в Южную Америку в поисках новых возможностей, но это не принесло желаемых результатов. BOOM не смогла пробиться в плотную конкуренцию топ-уровня.

Последний годы были провальными

Последние два сезона организация собрала состав из популярных и опытных игроков региона, создав настоящую команду звезд. Им удавалось квалифицироваться на некоторые крупные турниры, например топ-6 на PGL Wallachia Season 1 в мае 2024 года. Однако команде не хватало стабильности – проблема, характерна для многих команд Юго-Восточной Азии в последние годы.

Ситуация ухудшилась с началом нового сезона, когда BOOM дважды подряд проигрывала квалификации Execration. Команда не смогла пробиться ни на один крупный турнир LAN-формата в 2024 и 2025 годах, что, вероятно, стало переломным моментом в решении организации покинуть Dota 2.

За годы существования через BOOM Esports прошли много талантливых игроков, которые впоследствии стали известными именами в мире профессиональной Dota 2. Среди них Yopaj, Miokoto и Fbz, которые доказали свой класс на самом высоком уровне соревнований.

Последний состав BOOM Esports включал четырех игроков: Сулиа "JaCkky" Кхумпхетсавонг, Армель Пол "Armel" Табиос, Ануча "Jabz" Джиравонг и Жаунель "Jaunuel" Арсилья. Все они теперь свободные агенты и могут искать новые команды.

Не только BOOM Esports уходит из Dota 2

BOOM Esports стала очередной крупной организацией, которая покинула сцену Dota 2. За последние два года профессиональную игру также покинули Shopify Rebellion, Nouns Esports и Wildcard. Это явно намекает на сложную ситуацию в индустрии и жесткую конкуренцию, которая заставляет организации пересматривать свои приоритеты.

Несмотря на уход из Dota 2, BOOM Esports не прекращает деятельность в киберспорте в целом. В официальном заявлении организация подчеркнула, что продолжит работать с командами в Honor of Kings, PUBG Mobile и VALORANT, хотя результаты команды с VALORANT также не лучшие – им не удалось квалифицироваться на VCT Pacific.