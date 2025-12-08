Когда состоится Singapore CS2 Major 2026?

Организаторы запланировали призовой фонд в размере 1,25 миллиона долларов, что соответствует стандартам мейджоров. В соревнованиях, которые пройдут с 25 ноября по 13 декабря 2023 года, примут участие 32 команды из разных регионов мира. Турнир будет состоять из трех этапов, а финал пройдет в формате из пяти карт, пишет 24 Канал со ссылкой на HLTV.

Смотрите также Организатор турниров ESL снова пытается разрушить своего крупнейшего конкурента

Сингапурский мейджор станет пятым для компании после событий в Кракове 2017 года, Стокгольме 2021-го, Антверпене 2022-го и Копенгагене 2024 года.

Генеральный директор Сильвиу Строе на сайте PGL подчеркнул важность этого события для региона. По его словам, возвращение в Сингапур с мейджором стало естественным шагом, ведь город ранее принимал другие крупные киберспортивные мероприятия компании. Организаторы стремятся отдать дань наследию Counter-Strike и создать событие, достойное любви сообщества к игре.

Проведение первого Counter-Strike Major в Сингапуре – это момент, который действительно нас вдохновляет,

– сказал Строе.

Для Азии это будет второй мейджор по CS2. Первый состоялся в Шанхае в 2024 году под эгидой Perfect World. Теперь эстафету перехватывает Юго-Восточная Азия, которая ранее не принимала турниры такого масштаба в Counter-Strike.

Сингапур имеет богатый опыт организации топовых киберспортивных событий. Город принимал турниры по Dota 2, в частности The International 2022 года и Singapore Major. Представительница туристического совета Сингапура Джин Нг отметила, что мейджор подчеркнет статус города как мирового центра проведения крупных мероприятий. Она пригласила фанатов со всего региона не только насладиться турниром, но и открыть для себя энергию и стиль жизни Сингапура.

Билеты на событие поступят в продажу в ближайшее время. Подробную информацию о графике и ценах PGL обещает объявить дополнительно. Существуют также неофициальные данные от Esports.net о возможных изменениях в формате: все матчи швейцарского этапа могут перейти на формат из трех карт вместо одной, что сделает турнир еще более динамичным.