Почему PGL меняет расписание турниров?

Румынский турнирный оператор PGL объявил об изменениях в календаре своих чемпионатов на 2026 год. Наиболее заметным изменением стала полная отмена турнира, запланированного на октябрь. Причиной стало совпадение дат с турниром другого крупного организатора, которым является ESL. Чтобы не создавать неудобства для команд и не нарушать баланс в мировом расписании, PGL решила просто отменить свое мероприятие, пишет 24 Канал со ссылкой на HLTV.

Кроме этого, компания также сократила на один день турнир PGL Bucharest 2026, который теперь продлится с 3 по 11 апреля. Это сделано для того, чтобы команды могли без проблем добраться на следующий большой чемпионат за пределами Европы.

В то же время PGL договорилась о сотрудничестве с Perfect World, организатором CAC 2026 в Шанхае, чтобы облегчить командам переход между двумя последовательными турнирами, которые состоятся в мае.

Как долго тянется эта история?

Этот инцидент является лишь очередным эпизодом в длительном противостоянии между PGL и ESL. Еще в сентябре 2025 года глава PGL Сильвиу Строе обвинил конкурентов, в частности ESL и BLAST, в умышленном создании расписания, который мешает командам участвовать в мероприятиях PGL. Дело в том, что PGL объявила свои даты гораздо раньше, чем конкуренты, и все они знали, когда проходят эти турниры, но все равно специально назначили свои мероприятия на те же дни, чтобы продолжать монополизацию рынка.

Кроме того, ESL ввела новые правила, которые наказывают команды за пропуск ее турниров. Согласно новому регламенту, любая команда, которая примет приглашение на турнир ESL, а потом откажется от участия, получит запрет на участие в следующих двух соревнованиях от этого организатора, на которые она могла бы получить прямое приглашение. Это расценивается как способ давления на команды, поскольку заставляет киберспортивные организации выбирать турниры ESL и пренебрегать событиями от PGL.

История конфликта достигает еще февраля 2025 года, когда Строе впервые заявил о попытках монополизировать рынок CS2. Даже после того, как Valve запретила партнерские программы между командами и организаторами для борьбы с монополией, ESL, по словам представителей PGL, нашла новые способы стимулировать команды посещать именно ее мероприятия, пишет Insider Gaming. Например, некоторые ведущие коллективы, например Natus Vincere, G2, Vitality и Liquid, пропустили турнир PGL Cluj-Napoca, что также связывали с давлением со стороны конкурентов.