Новый вид туризма – британец слетал в Нью-Йорк за деталями для ПК и еще и сэкономил

Странная история произошла с британским геймером, который отправился в путешествие в США чтобы выгоднее купить деталей к ПК и в итоге сэкономил кругленькую сумму.

Цены на жесткие диски заставили британца полететь за ними в США, сообщает Dexerto

Новый вид туризма от геймеров?

Пользователь Reddit под ником cgtechuk поделился на платформе чрезвычайным рассказом о своем путешествии в Нью-Йорк, откуда он вернулся с багажом, до отказа заполненным SSD.

Цены на комплектующие в Британии, как впрочем и везде, вышли из-под контроля и за последние месяцы подскочили на 40-50%.

Сообразительный молодой человек с "Туманного Альбиона" подсчитал, что приехать и лично купить 10 дисков на 28 ТБ в "Большом яблоке" и вернуться на родину выйдет дешевле, чем заказать их дома.

Целью путешествия он выбрал магазины Best Buy и B&H, оба из которых ограничивают продажу пятью дисками в один заказ. Турист оформил покупки онлайн и когда прибыл в Нью-Йорк, то даже немного запараноил не обманут ли его.

В итоге, в гостиничном номере он проверил все диски и успокоился, однако понял, что сделал ошибку.

Оказалось, что 10 дисков были ошибкой,

– признался он.

Британец пришел к такому выводу из-за проблем с упаковкой своих "трофеев" и пожаловался, что надо было остановиться на 8 SSD.

В конце концов, техно-турист все же упаковал покупки и добрался домой, где подвел математические итоги путешествия.

Оказалось, что при цене в 244 фунта стерлингов на диск, и с учетом налога в 20% на ввоз, он все еще суммарно сэкономил около 2680 фунтов на всех 10 единицах товара.

