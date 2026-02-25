Новый вид туризма – британец слетал в Нью-Йорк за деталями для ПК и еще и сэкономил
- Британский геймер отправился в Нью-Йорк, чтобы купить 10 SSD дисков по 28 ТБ и сэкономил 2680 фунтов.
- Цены на комплектующие в Великобритании выросли на 40-50%, что побудило его к такому путешествию.
Странная история произошла с британским геймером, который отправился в путешествие в США чтобы выгоднее купить деталей к ПК и в итоге сэкономил кругленькую сумму.
Цены на жесткие диски заставили британца полететь за ними в США, сообщает Dexerto
Новый вид туризма от геймеров?
Пользователь Reddit под ником cgtechuk поделился на платформе чрезвычайным рассказом о своем путешествии в Нью-Йорк, откуда он вернулся с багажом, до отказа заполненным SSD.
Цены на комплектующие в Британии, как впрочем и везде, вышли из-под контроля и за последние месяцы подскочили на 40-50%.
Сообразительный молодой человек с "Туманного Альбиона" подсчитал, что приехать и лично купить 10 дисков на 28 ТБ в "Большом яблоке" и вернуться на родину выйдет дешевле, чем заказать их дома.
Целью путешествия он выбрал магазины Best Buy и B&H, оба из которых ограничивают продажу пятью дисками в один заказ. Турист оформил покупки онлайн и когда прибыл в Нью-Йорк, то даже немного запараноил не обманут ли его.
В итоге, в гостиничном номере он проверил все диски и успокоился, однако понял, что сделал ошибку.
Оказалось, что 10 дисков были ошибкой,
– признался он.
Британец пришел к такому выводу из-за проблем с упаковкой своих "трофеев" и пожаловался, что надо было остановиться на 8 SSD.
В конце концов, техно-турист все же упаковал покупки и добрался домой, где подвел математические итоги путешествия.
Оказалось, что при цене в 244 фунта стерлингов на диск, и с учетом налога в 20% на ввоз, он все еще суммарно сэкономил около 2680 фунтов на всех 10 единицах товара.
Почему растут цены на детали для ПК?
Спрос на компоненты для ПК, особенно оперативную память и графические процессоры, резко увеличился из-за расширения рынка ИИ-серверов и дата-центров, что создает конкуренцию за ресурсы и вызывает подорожание комплектующих, сообщает Forbes.
В результате, цены на RAM, SSD и другие компоненты растут из-за их глобального дефицита, поскольку производители перенаправляют производственные мощности на изготовление чипов для ИИ.