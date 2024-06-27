Elden Ring – одна из самых успешных видеоигр десятилетия, поэтому неудивительно что в сети появляются слухи о ее вероятной экранизации, которые для The Guardian даже прокомментировал главный создатель проекта – Хидетака Миядзаки.

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Стоит ли ждать фильм по Elden Ring

DLC Shadow of the Earthtree для Elden Ring сейчас является новостью №1 в игровой индустрии, а игроки со всего мира пытаются одолеть все сложности, которые для них заботливо создали в FromSoftware.

Находясь на волне внимания, вдохновитель и главный создатель игры Хидетака Миядзаки ответил на вопрос о вероятности экранизации проекта.

Разработчик намекнул, что очень даже не против создания фильма, но при условии его "правильного" исполнения.

Я не вижу никаких причин отвергать другую интерпретацию или адаптацию Elden Ring, например как фильма. Но я не думаю, что я или FromSoftware имеют необходимые знания, или способности чтобы создать что-то в другой области, – отметил Миядзаки.

В итоге разработчик пришел к выводу, что главным условием для того чтобы воплотить в жизнь фильм по вселенной Elden Ring является "сильный партнер" для FromSoftware.

Нам нужно было бы построить большое доверие и согласие относительно того, чего мы пытаемся достичь, но интерес, бесспорно, есть, – закончил мысль разработчик.

Поэтому, геймеры желающие увидеть Elden Ring на больших экранах теперь имеют щепотку надежды.