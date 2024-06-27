Elden Ring – одна з найуспішніших відеоігор десятиліття, тому не дивно що в мережі з'являються чутки про її ймовірну екранізацію, які для The Guardian навіть прокоментував головний творець проєкту – Хідетака Міядзакі.

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Чи варто чекати на фільм по Elden Ring

DLC Shadow of the Earthtree для Elden Ring зараз є новиною №1 в ігровій індустрії, а гравці з усього світу намагаються здолати усі складнощі, які для них дбайливо створили у FromSoftware.

Перебуваючи на хвилі уваги, натхненник та головний творець гри Хідетака Міядзакі відповів на питання про ймовірність екранізації проєкту.

Розробник натякнув, що дуже навіть не проти створення фільму, але за умови його "правильного" виконання.

Я не бачу жодних причин відкидати іншу інтерпретацію або адаптацію Elden Ring, наприклад як фільму. Але я не думаю, що я чи FromSoftware мають необхідні знання, чи здатності аби створити щось в іншій галузі, – зазначив Міядзакі.

У підсумку розробник дійшов до висновку, що головною умовою для того аби втілити в життя фільм по всесвіту Elden Ring є "сильний партнер" для FromSoftware.

Нам потрібно було б побудувати велику довіру та згоду щодо того, чого ми намагаємося досягти, але інтерес, безперечно, є, – закінчив думку розробник.

Отож, геймери охочі побачити Elden Ring на великих екранах тепер мають дрібку надії.