PlayStation 5 Pro будет несовместима со стандартными декоративными боковыми панелями PS5

Недавно магазин Amazon Japan поделился инфографикой, в которой подробно описана совместимость аксессуаров для PlayStation 5 и будущей PlayStation 5 Pro, а также показано, какие элементы могут быть совместимыми.

Хотя модель Pro будет поддерживать подставку и дисковод от PS5 Slim, она не будет совместима с декоративными боковыми панелями ни с оригинальной PS5, ни с PS5 Slim, как видно на изображении распространенном Amazon Japan.

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На инфографике показано, что подставка от предыдущих версий PS5 и дисковод, предназначенный для PS5 Slim, будут работать с версией Pro.



Поддержка аксессуаров PlayStation 5 Pro / Фото Amazon

Новая модель Sony потребует уникальных декоративных боковых панелей, поскольку стандартные от PS5 или PS5 Slim не подойдут. Хотя дизайн PS5 Pro предусматривает, что нижние части боковых панелей могут быть совместимы с боковыми панелями PS5 Slim для совместимости с дисководами, Sony еще не подтвердила отдельный выпуск декоративных панелей специально для модели Pro.

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Напомним, что релиз PlayStation 5 Pro запланирован на 7 ноября 2024 года. Консоль появится и в Украине, однако точные даты пока неизвестны. Однако, в сети уже появились формы предварительного заказа и цены на консоль достигают 50000 гривен.