Будущий сиквел одной из лучших инди-видеоигр получит украинскую локализацию

Разработчики из американской студии Supergiant Games изрядно обрадовали геймеров новостью о том, что сиквел их мегауспешного проекта будет иметь украинскую локализацию. Подробности – в материале.

Хотя украинский язык проигрывает в популярности десяткам других как язык интерфейса Steam, разработчики все же увидели запрос наших геймеров на наличие локализации и в то время как создатели Hogwarts Legacy лишь намекнули на ее возможное появление, другая известная компания уже официально порадовала своих украинских поклонников, сообщает 24 Канал.

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Речь идет об инди-студии Supergiant Games, которая стала всемирно известной благодаря мегауспешному "рогалику" Hades, ставшему одной из лучших игр 2020-21 годов и получив немало наград.

После анонса сиквела проекта на TGA 2022, создатели игры чуть не вляпались в скандал, связанный с отсутствием украинского в перечне будущих локализаций, несмотря на безумный интерес к этому в обсуждении в Steam.

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Благодаря крупице праведного гнева от наших геймеров в соцсетях, разработчики исправились и заявили, что все таки добавят в игру украинский.

И вот теперь наличие украинской локализации в Hades 2 официально подтверждено, ведь информация об этом появилась на странице игры в Steam.

Украинский на странице игры / Скриншот со Steam

Итак, призываем всех, кому пришлась по вкусу первая часть обязательно добавить Hades 2 в желаемое, а потом и купить проект, чтобы показать другим разработчикам, как украинские геймеры ценят наличие своего родного языка в играх.