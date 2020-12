Немалое количество изданий уже определилось с лучшей видеоигрой 2020 года. Наибольшее количество наград в этой номинации получила игра The Last of Us Part II.

Портал GotyPicks ежегодно публикует список видеоигр, которые получили наибольшее количество наград в номинации "Игра года". Исключением не стал и 2020 год, этот сайт собрал информацию от всех ведущих изданий со всего мира.

Наибольшее количество наград в номинации "Игра года" получили такие проекты:

The Last of Us Part II – 93 Hades – 29 Animal Crossing: New Horizons – 13 Ghost of Tsushima – 13 Cyberpunk 2077 – 11 Final Fantasy VII Remake – 7 Half-Life: Alyx – 5 Doom Eternal – 4

Только одну такую награду получили следующие проекты:

Assassin's Creed Valhalla

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Microsoft Flight Simulator

Ori and the Will of the Wisps

Sakuna: Of Rice and Ruin

Spiritfarer

Yakuza: Like a Dragon

В этом году очень уверенную победу по этому показателю получила видеоигра The Last of Us Part II. Проект от студии Naughty Dog получил 93 победы в номинации "Игра года" (70 от критиков и 23 от пользователей). Уверенно удерживает второе место Hades – 29 наград (28 и 1). Почетную "бронзу" поделили сразу два проекта, в которых по 13 побед в этой номинации: Animal Crossing: New Horizons (13 и 0) и Ghost of Tsushima (11 и 2). Интересно, что проблемная видеоигра Cyberpunk 2077 получила большое количество наград в номинации "Игра года" – 11 (7 и 4).

В 2020 ожесточенной борьбы за это звание не получилось, в прошлые годы было интереснее. В 2018 серьезная борьба велась между God of War и Red Dead Redemption 2, а победу одержал проект о боге войны – 198 на 135. А в 2019 была ожесточенная "заруба" между Death Stranding и Resident Evil 2 – 80 на 79. Только на одну награду проект от Хидэо Кодзимы опередил сиквел Resident Evil.

Интересно, что это уже не первый подобный триумф для студии Naughty Dog: в 2013 году видеоигра The Last of Us получила 249 побед в номинации "Игра года". Тогда ей серьезную конкуренцию составила Grand Theft Auto V, которая получила 160 таких наград.

Победители за последние 10 лет:

2010 – Red Dead Redemption (111 наград)

(111 наград) 2011 – The Elder Scrolls V: Skyrim (227 наград)

(227 наград) 2012 – The Walking Dead: The Game (75 наград)

(75 наград) 2013 – The Last of Us (249 наград)

(249 наград) 2014 – Dragon Age: Inquisition (134 награды)

(134 награды) 2015 – The Witcher 3: Wild Hunt (257 наград)

(257 наград) 2016 – Uncharted 4: A Thief's End (165 наград)

(165 наград) 2017 – The Legend of Zelda: Breath of the Wild (189 наград)

(189 наград) 2018 – God of War (198 наград)

(198 наград) 2019 – Death Stranding (80 наград)

Видеоигра The Last of Us Part II получила наибольшее количество наград в номинации "Игра года" / фотография с портала GamesRadar