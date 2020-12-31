Известны видеоигры, которые получили наибольшее количество наград в номинации "Игра года"
Немалое количество изданий уже определилось с лучшей видеоигрой 2020 года. Наибольшее количество наград в этой номинации получила игра The Last of Us Part II.
Портал GotyPicks ежегодно публикует список видеоигр, которые получили наибольшее количество наград в номинации "Игра года". Исключением не стал и 2020 год, этот сайт собрал информацию от всех ведущих изданий со всего мира.
Наибольшее количество наград в номинации "Игра года" получили такие проекты:
- The Last of Us Part II – 93
- Hades – 29
- Animal Crossing: New Horizons – 13
- Ghost of Tsushima – 13
- Cyberpunk 2077 – 11
- Final Fantasy VII Remake – 7
- Half-Life: Alyx – 5
- Doom Eternal – 4
Только одну такую награду получили следующие проекты:
- Assassin's Creed Valhalla
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales
- Microsoft Flight Simulator
- Ori and the Will of the Wisps
- Sakuna: Of Rice and Ruin
- Spiritfarer
- Yakuza: Like a Dragon
В этом году очень уверенную победу по этому показателю получила видеоигра The Last of Us Part II. Проект от студии Naughty Dog получил 93 победы в номинации "Игра года" (70 от критиков и 23 от пользователей). Уверенно удерживает второе место Hades – 29 наград (28 и 1). Почетную "бронзу" поделили сразу два проекта, в которых по 13 побед в этой номинации: Animal Crossing: New Horizons (13 и 0) и Ghost of Tsushima (11 и 2). Интересно, что проблемная видеоигра Cyberpunk 2077 получила большое количество наград в номинации "Игра года" – 11 (7 и 4).
В 2020 ожесточенной борьбы за это звание не получилось, в прошлые годы было интереснее. В 2018 серьезная борьба велась между God of War и Red Dead Redemption 2, а победу одержал проект о боге войны – 198 на 135. А в 2019 была ожесточенная "заруба" между Death Stranding и Resident Evil 2 – 80 на 79. Только на одну награду проект от Хидэо Кодзимы опередил сиквел Resident Evil.
Интересно, что это уже не первый подобный триумф для студии Naughty Dog: в 2013 году видеоигра The Last of Us получила 249 побед в номинации "Игра года". Тогда ей серьезную конкуренцию составила Grand Theft Auto V, которая получила 160 таких наград.
Победители за последние 10 лет:
- 2010 – Red Dead Redemption (111 наград)
- 2011 – The Elder Scrolls V: Skyrim (227 наград)
- 2012 – The Walking Dead: The Game (75 наград)
- 2013 – The Last of Us (249 наград)
- 2014 – Dragon Age: Inquisition (134 награды)
- 2015 – The Witcher 3: Wild Hunt (257 наград)
- 2016 – Uncharted 4: A Thief's End (165 наград)
- 2017 – The Legend of Zelda: Breath of the Wild (189 наград)
- 2018 – God of War (198 наград)
- 2019 – Death Stranding (80 наград)
Видеоигра The Last of Us Part II получила наибольшее количество наград в номинации "Игра года" / фотография с портала GamesRadar
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