Відомі відеоігри, які отримали найбільшу кількість нагород у номінації "Гра року"
Чимала кількість видань вже визначилася з найкращою відеогрою 2020 року. Найбільшу кількість нагород у цій номінації отримала гра The Last of Us Part II.
Портал GotyPicks щорічно публікує список відеоігор, які отримали найбільшу кількість нагород у номінації "Гра року". Винятком не став і 2020 рік, цей сайт зібрав інформацію від всіх провідних видань зі всього світу.
Найбільшу кількість нагород у номінації "Гра року" здобули такі проєкти:
- The Last of Us Part II – 93
- Hades – 29
- Animal Crossing: New Horizons – 13
- Ghost of Tsushima – 13
- Cyberpunk 2077 – 11
- Final Fantasy VII Remake – 7
- Half-Life: Alyx – 5
- Doom Eternal – 4
Лише одну таку нагороду отримали наступні проєкти:
- Assassin's Creed Valhalla
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales
- Microsoft Flight Simulator
- Ori and the Will of the Wisps
- Sakuna: Of Rice and Ruin
- Spiritfarer
- Yakuza: Like a Dragon
У цьому році дуже впевнену перемогу за цим показником здобула відеогра The Last of Us Part II. Проєкт від студії Naughty Dog отримав 93 перемоги у номінації "Гра року" (70 від критиків та 23 від користувачів). Впевнено утримує другу сходинку Hades – 29 нагород (28 та 1). Почесну "бронзу" поділили одразу два проєкти, у яких по 13 перемог у цій номінації: Animal Crossing: New Horizons (13 та 0) та Ghost of Tsushima (11 та 2). Цікаво, що проблемна відеогра Cyberpunk 2077 отримала чималу кількість нагород у номінації "Гра року" – 11 (7 та 4).
У 2020 запеклої боротьби за це звання не вийшло, у минулі роки було цікавіше. У 2018 серйозна боротьба велася між God of War та Red Dead Redemption 2, а перемогу здобув проєкт про бога війни – 198 на 135. А у 2019 була запекла "заруба" між Death Stranding та Resident Evil 2 – 80 на 79. Лише на одну нагороду проєкт від Хідео Коджіма випередив сиквел Resident Evil.
Цікаво, що це вже не перший подібний тріумф для студії Naughty Dog: у 2013 році відеогра The Last of Us отримала 249 перемог у номінації "Гра року". Тоді їй серйозну конкуренцію склала Grand Theft Auto V, яка здобула 160 таких нагород.
Переможці за останні 10 років:
- 2010 – Red Dead Redemption (111 нагород)
- 2011 – The Elder Scrolls V: Skyrim (227 нагород)
- 2012 – The Walking Dead: The Game (75 нагород)
- 2013 – The Last of Us (249 нагород)
- 2014 – Dragon Age: Inquisition (134 нагороди)
- 2015 – The Witcher 3: Wild Hunt (257 нагород)
- 2016 – Uncharted 4: A Thief's End (165 нагород)
- 2017 – The Legend of Zelda: Breath of the Wild (189 нагород)
- 2018 – God of War (198 нагород)
- 2019 – Death Stranding (80 нагород)
Відеогра The Last of Us Part II здобула найбільшу кількість нагород у номінації "Гра року" / світлина з порталу GamesRadar
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