Чимала кількість видань вже визначилася з найкращою відеогрою 2020 року. Найбільшу кількість нагород у цій номінації отримала гра The Last of Us Part II.

Портал GotyPicks щорічно публікує список відеоігор, які отримали найбільшу кількість нагород у номінації "Гра року". Винятком не став і 2020 рік, цей сайт зібрав інформацію від всіх провідних видань зі всього світу.

Читайте також NAVI у топ 10: відомі найбагатші кіберспортивні організації у 2020 році

Найбільшу кількість нагород у номінації "Гра року" здобули такі проєкти:

The Last of Us Part II – 93 Hades – 29 Animal Crossing: New Horizons – 13 Ghost of Tsushima – 13 Cyberpunk 2077 – 11 Final Fantasy VII Remake – 7 Half-Life: Alyx – 5 Doom Eternal – 4

Лише одну таку нагороду отримали наступні проєкти:

Assassin's Creed Valhalla

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Microsoft Flight Simulator

Ori and the Will of the Wisps

Sakuna: Of Rice and Ruin

Spiritfarer

Yakuza: Like a Dragon

У цьому році дуже впевнену перемогу за цим показником здобула відеогра The Last of Us Part II. Проєкт від студії Naughty Dog отримав 93 перемоги у номінації "Гра року" (70 від критиків та 23 від користувачів). Впевнено утримує другу сходинку Hades – 29 нагород (28 та 1). Почесну "бронзу" поділили одразу два проєкти, у яких по 13 перемог у цій номінації: Animal Crossing: New Horizons (13 та 0) та Ghost of Tsushima (11 та 2). Цікаво, що проблемна відеогра Cyberpunk 2077 отримала чималу кількість нагород у номінації "Гра року" – 11 (7 та 4).

У 2020 запеклої боротьби за це звання не вийшло, у минулі роки було цікавіше. У 2018 серйозна боротьба велася між God of War та Red Dead Redemption 2, а перемогу здобув проєкт про бога війни – 198 на 135. А у 2019 була запекла "заруба" між Death Stranding та Resident Evil 2 – 80 на 79. Лише на одну нагороду проєкт від Хідео Коджіма випередив сиквел Resident Evil.

Цікаво, що це вже не перший подібний тріумф для студії Naughty Dog: у 2013 році відеогра The Last of Us отримала 249 перемог у номінації "Гра року". Тоді їй серйозну конкуренцію склала Grand Theft Auto V, яка здобула 160 таких нагород.

Переможці за останні 10 років:

2010 – Red Dead Redemption (111 нагород)

(111 нагород) 2011 – The Elder Scrolls V: Skyrim (227 нагород)

(227 нагород) 2012 – The Walking Dead: The Game (75 нагород)

(75 нагород) 2013 – The Last of Us (249 нагород)

(249 нагород) 2014 – Dragon Age: Inquisition (134 нагороди)

(134 нагороди) 2015 – The Witcher 3: Wild Hunt (257 нагород)

(257 нагород) 2016 – Uncharted 4: A Thief's End (165 нагород)

(165 нагород) 2017 – The Legend of Zelda: Breath of the Wild (189 нагород)

(189 нагород) 2018 – God of War (198 нагород)

(198 нагород) 2019 – Death Stranding (80 нагород)

Відеогра The Last of Us Part II здобула найбільшу кількість нагород у номінації "Гра року" / світлина з порталу GamesRadar