Аналітики підрахували сумарну кількість призових, які заробили різноманітні організації у 2020 році. Українська команда Natus Vincere потрапили до топ 10.

Портал Esports Earnings поділився рейтингом найбагатших кіберспортивних організацій у 2020 році. Спеціалісти з цього сайту аналізували доходи не окремого складу у певній дисципліні, а сумарні прибутки всіх ростерів організації.

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Рейтинг найкращих кіберспортивних організації за призовими у 2020 році:

Dallas Empire – 1,8 мільйона доларів Team Liquid – 1,57 мільйона доларів San Francisco Shock – 1,55 мільйона доларів Spacestation Gaming – 1,382 мільйона доларів Virtus.pro – 1,381 мільйона доларів G2 Esports – 1,25 мільйона доларів Team SoloMid – 1,21 мільйона доларів Atlanta FaZe – 1,19 мільйона доларів Natus Vincere – 1,123 мільйона доларів Team Secret – 1,122 мільйона доларів

Перше місце в організації Dallas Empire, а точніше, у її команди з Call of Duty. Всі 100% призових здобув склад команди у цій дисципліні, а 1,5 мільйона доларів принесла перемога у Call of Duty League 2020. Успішно для цієї команди завершилося 23 турніри.

Дуже плідно працювали у цьому році представники організації Team Liquid – 223 турніри! В організації San Francisco Shock (третє місце) лише 2 успішних турніри за рік, але призові майже ідентичні. У San Francisco Shock є лише склад у дисципліні Overwatch, яка дуже популярна у Південній Кореї.

Також в організації Atlanta FaZe всього 14 успішних турнірів за рік, але призові дуже солідні. У цієї команди є лише один ростер з дисципліни Call of Duty. Чимала кількість успішних турнірів за 2020 рік в організації Team SoloMid – 95.

Українська організація Natus Vincere опинилася на 9 сходинці у топі найкращих. Представники нашої команди всього на один мільйон доларів випередили Team Secret. Таку значну суму представники NAVI здобули на 57 турнірах.

Перемога на IEM Katowice 2020 принесла організації NAVI 250 тисяч доларів / світлина з офіційного сайту Natus Vincere