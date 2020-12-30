Аналитики подсчитали суммарное количество призовых, которые заработали различные организации в 2020 году. Украинская команда Natus Vincere попали в топ 10.

Портал Esports Earnings поделился рейтингом самых богатых киберспортивных организаций в 2020 году. Специалисты с этого сайта анализировали доходы не отдельного состава в определенной дисциплине, а суммарные доходы всех ростеров организации.

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Рейтинг лучших киберспортивных организации по призовым в 2020 году:

Dallas Empire – 1,8 миллиона долларов Team Liquid – 1,57 миллиона долларов San Francisco Shock – 1,55 миллиона долларов Spacestation Gaming – 1,382 миллиона долларов Virtus.pro – 1,381 миллиона долларов G2 Esports – 1,25 миллиона долларов Team SoloMid – 1,21 миллиона долларов Atlanta FaZe – 1,19 миллиона долларов Natus Vincere – 1,123 миллиона долларов Team Secret – 1,122 миллиона долларов

Первое место в организации Dallas Empire, а точнее, в ее команды с Call of Duty. Все 100% призовых получил состав команды в этой дисциплине, а 1,5 миллиона долларов принесла победа в Call of Duty League 2020. Успешно для этой команды завершилось 23 турнира.

Очень плодотворно работали в этом году представители организации Team Liquid – 223 турниры! В организации San Francisco Shock (третье место) только 2 успешных турнира за год, но призовые почти идентичны. В San Francisco Shock есть только состав в дисциплине Overwatch, которая очень популярна в Южной Корее.

Также в организации Atlanta FaZe всего 14 успешных турниров за год, но призовые очень солидные. У этой команды есть только один ростер по дисциплине Call of Duty. Немалое количество успешных турниров за 2020 год в организации Team SoloMid – 95.

Украинская организация Natus Vincere оказалась на 9 строчке в топе лучших. Представители нашей команды всего на один миллион долларов опередили Team Secret. Столь внушительную сумму представители NAVI завоевали на 57 турнирах.

Победа на IEM Katowice 2020 принесла организации NAVI 250 тысяч долларов / фотография с официального сайта Natus Vincere