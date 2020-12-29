В дисциплине CS: GO стали известны имена лучших снайперов, а также лучших игроков в пистолетных раундах и лидеров по выигранным первым дуэлям – подробнее в материале.

Авторитетный портал hltv продолжает подводить итоги киберспортивного 2020 года в дисциплине CS: GO.

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Лучший снайпер

Лучшие снайперы 2020 / изображение hltv

Снайпер команды forZe по CS: GO Богдан "xsepower" Черников занял первое место по среднему количеству убийств с AWP за раунд в 2020 году. На втором месте расположился авапер берлинского коллектива BIG – Флориан "syrsoN" Рише, а третье занял игрок Virtus Pro – Джами "Jame" Али.

Вторая пятерка лучших снайперов 2020 / скриншот из Twitter

Что касается привычных имен, которые ассоциируются у публики со званием "лучших" снайперов, то в этом рейтинге их представляет лишь Кевин "kennyS" Шраб. Украинец Александр "s1mple" Костылев остановился в шаге от топ-5, заняв 6 место, а его оппонент в борьбе за звание лучшего игрока 2020 года – Матье "ZywOo" Эрбо и вовсе не попал даже в десятку лучших.

Лучшие в пистолетных раундах

Лучшие игроки в пистолетных раундах в 2020 году / изображение hltv

Отсутствие в рейтинге лучших снайперов заклятые оппоненты ZywOo и s1mple компенсировали 1 и 2 местом в списке лучших игроков по выступлениям в пистолетных раундах. В пятерку лучших по этому показателю попал еще один игрок украинского коллектива NAVI – Денис "electronic" Шарипов.

Лидеры по выигранным первым дуэлям в 2020 году / изображение hltv

Несмотря на то, что в борьбе за звание лучшего игрока в пистолетных раундах француз обошел украинца, Костылев взамен этого стал лидером по количеству выигранных первых дуэлей в 2020 году. Снайпер команды Natus Vincere оказался сильнее в 65,1% стартовых дуэлей в которых принимал участие.

Тем самым s1mple обошел Матеуша "mantuu" Вильчевски и того же ZywOo, которые расположились на втором и третьем местах, выиграв 62,7 и 61,7% стартовых перестрелок соответственно.