У дисципліні CS: GO стали відомі імена найкращих снайперів, а також кращих гравців в пістолетних раундах та лідерів по виграних перших дуелях – детальніше у матеріалі.

Авторитетний портал hltv продовжує підбивати підсумки кіберспортивного 2020 року у дисципліні CS: GO.

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Найкращий снайпер

Кращі снайпери 2020 року / зображення hltv

Снайпер команди forZe з CS: GO Богдан "xsepower" Черніков зайняв перше місце по середній кількості вбивств з AWP за раунд у 2020 році. На другому місці розташувався авапер берлінського колективу BIG – Флоріан "syrsoN" Ріше, а третє посів гравець Virtus Pro – Джамі "Jame" Алі.

Друга п'ятірка кращих снайперів 2020 / скріншот з Twitter

Щодо звичних імен, що асоціюються у публіки зі званням "найкращих" снайперів, то в цьому рейтингу їх представляє лише Кевін "kennyS" Шраб. Українець Олександр "s1mple" Костилєв зупинився за крок від топ-5, посівши 6 місце, а його опонент у боротьбі за звання найкращого гравця 2020 року – Матьє "ZywOo" Ербо й узагалі не потрапив навіть до десятки найкращих.

Найкращі в пістолетних раундах

Найкращі гравці в пістолетних раундах у 2020 році / зображення hltv

Відсутність у рейтингу кращих снайперів закляті опоненти ZywOo та s1mple компенсували 1 та 2 місцем у списку найкращих гравців за виступами у пістолетних раундах. До п'ятірки найкращих за цим показником потрапив ще один гравець українського колективу NAVI – Денис "electronic" Шаріпов.

Лідери по виграних перших дуелях у 2020 році / зображення hltv

Попри те, що у боротьбі за звання кращого гравця в пістолетних раундах француз обійшов українця, Костилєв натомість став лідером за кількістю виграних перших дуелей у 2020 році. Снайпер команди Natus Vincere виявився сильнішим в 65,1% стартових дуелей в яких брав участь.

Тим самим s1mple обійшов Матеуша "mantuu" Вільчевські та того ж ZywOo, які розташувалися на другому і третьому місцях, вигравши 62,7 і 61,7% стартових сутичок відповідно.