Кіберспортивний сайт HLTV поділився статистикою вбивств за допомогою ножа та Zeus x27 у 2020 році. А дизайнер catfood показав ще один скріншот легендарної карти Tuscan для CS:GO.

Кіберспортивний портал HLTV продовжує підбивати підсумки 2020 року. Цього разу у своєму твіттері журналісти цього сайту опублікували цікаву індивідуальну статистику за останній рік.

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Індивідуальні показники у 2020 році

Вбивства за допомогою ножа

HLTV поділився статистикою вбивств за допомогою ножа та Zeus x27. За показником вбивств ножем дуже впевнено лідирує Єспер "JW" Вексель – 34 фраги. Єспер шанувальник подібних речей, він часто намагався грати з різноманітною зброєю, яка не користується популярністю у кіберспортсменів: Sawed-Off чи R8 Revolver. На другій сходинці знаходиться його партнер з команди Fnatic Робін "Flusha" Ронквіст – 18 вбивств ножем. Представники цього шведського колективу з серйозним відривом лідирують у цьому топі, але у рейтингу HLTV вони лише 14. На п'ятій сходинці знаходиться Олександр "S1mple" Костилєв з NAVI – лише 10 фрагів ножем за 2020 рік.

Лідери за кількістю фрагів за допомогою ножа у 2020 році / твіттер HLTV

Вбивства за допомогою Zeus x27

За цим показником дуже впевнено лідирує гравець колективу Natus Vincere Кирило "Boombl4" Михайлов. У капітана команди NAVI аж 13 вбивств за допомогою Zeus x27 у 2020 році. 10 фрагів з шокера у бразильця Андрія "arT" Піовезана з FURIA Esports. У всіх інших гравців лише 6 та менше вбивств з цього девайса.

Лідери за кількістю фрагів за допомогою Zeus x27 у 2020 році / твіттер HLTV

Ремейк мапи Tuscan для CS:GO

Один з дизайнерів ремейку Tuscan привітав геймерів з новорічними святами новою фотографією цієї мапи. У своєму твіттері catfood опублікував скріншот, на якому зображена ліва частина виходу з бази терористів. Дизайнер у коментарях під цим постом відзначив, що ця частина мапи стала відкритішою та тепер звідти можна буде кидати дим на точку А. Також над цим ремейком працює автор оригінальної мапи з CS 1.6, навіть приблизна дата релізу поки не називається. У жовтні catfood публікував скріншот точки, яка називалася "коти".

Вихід з бази терористів / твіттер catfood

"Коти" / твіттер catfood