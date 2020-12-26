Назвали найпопулярніші кіберспортивні дисципліни та турніри 2020 року
Попри пандемію 2020 рік був багатим на кіберспортивні події, що привернули увагу мільйонів глядачів по всьому світу. Які кіберспортивні дисципліни та турніри були найпопулярнішими у 2020 – читайте у матеріалі.
Портал Esport Charts опублікував дослідження платформи Twitch, пов'язане з залученістю її аудиторії до кіберспорту та визначив найпопулярніший кіберспортивний турнір 2020 року.
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Дослідження проводилось наступним чином – аналізували кількість глядачів певної гри (не тільки кіберспортивних турнірів, а й звичайних трансляцій), а потім з-поміж її глядачів визначали тих, хто окрім простих стрімів з цієї гри цікавиться також і її кіберспортивною складовою. Методологія дослідження містила наступні критерії: піковий онлайн, кількість унікальних глядачів, загальний час переглядів і середній час, проведений на трансляції.
Результат виявився дещо неочікуваним – Dota 2 набрала 36,5% в статистиці залученості аудиторії на Twitch та посіла перше місце.
Залучення аудиторії Twitch до кіберспорту / зображення escharts.com
Трішки до виграшу не вистачило CS: GO – 34,3%, а на третьому місці розмістилася League of Legends – 30,8%. У п'ятірку кращих також увійшли Fortnite і PUBG.
Слід додати, що за словами аналітиків своїм успіхом Dota 2 завдячує СНД регіону, тому що в загальному у світі ця дисципліна не є аж такою популярною.
Детальна статистика залученості до кіберспорту серед аудиторії Dota 2 / зображення escharts.com
Щодо кіберспортивних турнірів, то найпопулярнішим з них у 2020 році став 2020 World Championship з League of Legends. У загальному на його перегляд було витрачено 139 млн годин, а пікова кількість глядачів сягнула 3,8 млн осіб.
На другому місці розташувався турнір з гри Free Fire – Free Fire Continental Series Asia з піковою кількістю глядачів у 2,5 млн осіб та середнім онлайном протягом трансляції, що тривала 8 годин, у 828 тисяч глядачів.
NAVI – переможці IEM Katowice 2020 / зображення hltv
Трійку лідерів закрив турнір з СS: GO, що був проведений ще на початку року, фактично до пандемії – IEM Katowice 2020. До речі, тріумфаторами на ньому стала українська команда NAVI. За тиждень, протягом якого проходив турнір, на його перегляд фанати з усього світу витратили понад 18 млн годин, а пікова кількість глядачів припала на фінал турніру – матч NAVI проти G2 Esports – понад 1 млн глядачів. Середній онлайн протягом всього турніру складав 280 тисяч глядачів.
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