Попри пандемію 2020 рік був багатим на кіберспортивні події, що привернули увагу мільйонів глядачів по всьому світу. Які кіберспортивні дисципліни та турніри були найпопулярнішими у 2020 – читайте у матеріалі.

Портал Esport Charts опублікував дослідження платформи Twitch, пов'язане з залученістю її аудиторії до кіберспорту та визначив найпопулярніший кіберспортивний турнір 2020 року.

Читайте також Flashback Friday #1: найкращі ігри 1996 року – добірка

Дослідження проводилось наступним чином – аналізували кількість глядачів певної гри (не тільки кіберспортивних турнірів, а й звичайних трансляцій), а потім з-поміж її глядачів визначали тих, хто окрім простих стрімів з цієї гри цікавиться також і її кіберспортивною складовою. Методологія дослідження містила наступні критерії: піковий онлайн, кількість унікальних глядачів, загальний час переглядів і середній час, проведений на трансляції.

Результат виявився дещо неочікуваним – Dota 2 набрала 36,5% в статистиці залученості аудиторії на Twitch та посіла перше місце.

Залучення аудиторії Twitch до кіберспорту / зображення escharts.com

Трішки до виграшу не вистачило CS: GO – 34,3%, а на третьому місці розмістилася League of Legends – 30,8%. У п'ятірку кращих також увійшли Fortnite і PUBG.

Слід додати, що за словами аналітиків своїм успіхом Dota 2 завдячує СНД регіону, тому що в загальному у світі ця дисципліна не є аж такою популярною.

Детальна статистика залученості до кіберспорту серед аудиторії Dota 2 / зображення escharts.com

Щодо кіберспортивних турнірів, то найпопулярнішим з них у 2020 році став 2020 World Championship з League of Legends. У загальному на його перегляд було витрачено 139 млн годин, а пікова кількість глядачів сягнула 3,8 млн осіб.

На другому місці розташувався турнір з гри Free Fire – Free Fire Continental Series Asia з піковою кількістю глядачів у 2,5 млн осіб та середнім онлайном протягом трансляції, що тривала 8 годин, у 828 тисяч глядачів.

NAVI – переможці IEM Katowice 2020 / зображення hltv

Трійку лідерів закрив турнір з СS: GO, що був проведений ще на початку року, фактично до пандемії – IEM Katowice 2020. До речі, тріумфаторами на ньому стала українська команда NAVI. За тиждень, протягом якого проходив турнір, на його перегляд фанати з усього світу витратили понад 18 млн годин, а пікова кількість глядачів припала на фінал турніру – матч NAVI проти G2 Esports – понад 1 млн глядачів. Середній онлайн протягом всього турніру складав 280 тисяч глядачів.