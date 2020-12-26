Несмотря на пандемию 2020 год был богатым на киберспортивные события, что привлекли внимание миллионов зрителей по всему миру. Какие киберспортивные дисциплины и турниры были самыми популярными в 2020 – читайте в материале.

Портал Esport Charts опубликовал исследование платформы Twitch, связаное с вовлеченностью ее аудитории в киберспорт, а также определил самый популярный киберспортивный турнир 2020 года.

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Исследование проводилось следующим образом – анализировали количество зрителей определенной игры (не только киберспортивных турниров, но и обычных трансляций), а затем среди ее зрителей определяли тех, кто кроме простых стримов по этой игре интересуется также и ее киберспортивной составляющей. Методология исследования включала следующие критерии: пиковый онлайн, количество уникальных зрителей, общее время просмотров и среднее время, проведенное на трансляции.

Результат оказался несколько неожиданным – Dota 2 набрала 36,5% в статистике вовлеченности аудитории на Twitch и заняла первое место.

Вовлеченность аудитории Twitch в киберспорт / изображение escharts.com

Немного до выигрыша не хватило CS: GO – 34,3%, а на третьем месте разместилась League of Legends – 30,8%. В пятерку лучших также вошли Fortnite и PUBG.

Следует добавить, что по словам аналитиков своим успехом Dota 2 обязана СНГ региону, так как в общем в мире эта дисциплина не является такой уж популярной.

Подробная статистика вовлеченности в киберспорт среди аудитории Dota 2 / изображение escharts.com

Что касается киберспортивных турниров, то самым популярным из них в 2020 году стал 2020 World Championship по League of Legends. В общем и целом на его просмотр было потрачено 139 млн часов, а пиковое количество зрителей достигло 3,8 млн человек.

На втором месте расположился турнир по игре Free Fire – Free Fire Continental Series Asia с пиковым количеством зрителей в 2,5 млн человек и средним онлайном в течение трансляции, которая длилась 8 часов, в 828 тысяч зрителей.

NAVI – победители IEM Katowice 2020 / изображение hltv

Тройку лидеров закрыл турнир по СS: GO, проведенный еще в начале года, фактически до пандемии – IEM Katowice 2020. Кстати, триумфаторами на нем стала украинская команда NAVI. За неделю, в течение которого проходил турнир, на его просмотр фанаты со всего мира потратили более 18 млн часов, а пиковое количество зрителей пришлось на финал турнира – матч NAVI против G2 Esports – более 1 млн зрителей. Средний онлайн в течение всего турнира составлял 280 000 зрителей.