Игроки команды NAVI среди лучших по интересным показателям и скриншот карты Tuscan для CS:GO
Киберспортивный сайт HLTV поделился статистикой убийств с помощью ножа и Zeus x27 в 2020 году. А дизайнер catfood показал еще один скриншот легендарной карты Tuscan для CS:GO.
Киберспортивный портал HLTV продолжает подводить итоги 2020 года. На этот раз в своем твиттере журналисты этого сайта опубликовали интересную индивидуальную статистику за последний год.
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Индивидуальные показатели в 2020 году
Убийства с помощью ножа
HLTV поделился статистикой убийств с помощью ножа и Zeus x27. По показателю убийств ножом очень уверенно лидирует Йеспер "JW" Вексель – 34 фрага. Йеспер поклонник подобных вещей, он часто пытался играть с разнообразным оружием, которое не пользуется популярностью у киберспортсменов: Sawed-Off или R8 Revolver. На второй строчке находится его партнер по команде Fnatic Робин "Flusha" Ронквист – 18 убийств ножом. Представители этого шведского коллектива с серьезным отрывом лидируют в этом топе, но в рейтинге HLTV они только 14. На пятой строчке находится Александр "S1mple" Костылев с NAVI – всего 10 фрагов ножом в 2020 году.
Лидеры по количеству фрагов с помощью ножа в 2020 году / твиттер HLTV
Убийства с помощью Zeus x27
По этому показателю очень уверенно лидирует игрок коллектива Natus Vincere Кирилл "Boombl4" Михайлов. У капитана команды NAVI аж 13 убийств с помощью Zeus x27 в 2020 году. 10 фрагов с шокера у бразильца Андрея "arT" Пиовезана с FURIA Esports. Во всех остальных игроков лишь 6 и меньше убийств с этого девайса.
Лидеры по количеству фрагов с помощью Zeus x27 в 2020 году / твиттер HLTV
Ремейк карты Tuscan для CS:GO
Один из дизайнеров ремейка Tuscan поздравил геймеров с новогодними праздниками новой фотографией этой карты. В своем твиттере catfood опубликовал скриншот, на котором изображена левая часть выхода из базы террористов. Дизайнер в комментариях под этим постом отметил, что эта часть карты стала более открытой и теперь оттуда можно будет бросать дым на точку А. Также над этим ремейком работает автор оригинальной карты из CS 1.6, даже приблизительная дата релиза пока не называется. В октябре catfood публиковал скриншот точки, которая называлась "коты".
Выход из базы террористов / твиттер catfood
"Коты" / твиттер catfood
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