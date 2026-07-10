Разработчик Dragon Age сообщил нам неутешительные новости о будущем франшизы

Судьба легендарной серии Dragon Age оказалась под большим вопросом. Бывший ведущий сценарист франшизы Дэвид Хейдер считает, что под руководством издательства Electronic Arts у игры нет будущего. По его словам, проект годами балансировал на грани закрытия, несмотря на успешные релизы.

Кто виноват в упадке "Dragon Age"?

Последняя часть серии, The Veilguard, вышедшая в 2024 году, не оправдала финансовых ожиданий издателя. Хотя критики в целом положительно оценили игру, широкая аудитория не проявила ожидаемого интереса, а десятилетний цикл разработки только усугубил ситуацию. Об этом пишет издание GamesRadar со ссылкой на интервью Хейдера.

Сценарист, работавший над серией от Origins до Inquisition, утверждает, что руководство EA всегда относилось к проекту скептически:

Все время, пока я там работал, мы всегда были в шаге от того, чтобы проект отложили на полку,

– прокомментировал бывший ведущий сценарист Dragon Age Дэвид Гейдер.

По его словам, успех каждой новой части становился неожиданностью для руководства корпорации. В Electronic Arts существовало четкое разделение: Mass Effect считали современным и динамичным боевиком, который легко продавать, тогда как Dragon Age воспринимали как старомодную RPG со слишком большим акцентом на сюжете. Руководство так и не смогло определиться, каким должен быть игровой процесс: в первой части он казался им медленным, а в последующих – слишком быстрым.

Возможно ли возвращение к истокам?

Ситуация ухудшилась после того, как Electronic Arts выкупила компанию за 55 миллиардов долларов. Это привело к значительному сокращению штата в BioWare и громким увольнениям именно в команде Dragon Age. Гейдер, покинувший студию еще в 2016 году, пока не видит шансов на продолжение саги, пока права на нее принадлежат EA. Однако он признался, что при определенных условиях мог бы вернуться к работе над франшизой, если бы ее приобрел другой владелец.

Если бы по какому-то странному стечению обстоятельств кто-то вернул мне франшизу Dragon Age и сказал вдохнуть жизнь в это детище, я бы создал что-то мрачное и опасное, то, что заставит людей опечалиться,

– добавил Дэвид Хейдер.

Пока официальное будущее серии остается туманным, преданное сообщество фанатов и моддеров не собирается сдаваться. Они продолжают самостоятельно расширять мир игры и создавать новый контент, пытаясь сохранить наследие, которое корпоративные решения поставили под угрозу.