Возрастной рейтинг Dragon Age: The Veilguard выдал интересную деталь о романтических отношениях в игре

Dragon Age: The Veilguard получила возрастной рейтинг от системы ESRB, которая выдала интересный аспект относительно романтических отношений в долгожданной RPG, что изменит подход серии к этому вопросу.

Dragon Age: The Veilguard безусловно одна из самых долгожданных игр 2024 года и поклонники мира Тедаса стремятся как можно скорее окунуться в новые приключения.

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Откровенности станет намного больше

Новая часть популярной серии принесет поклонникам немало инноваций, последней среди которых стало известно об обновлении романтических отношений между персонажами. Отныне они станут более откровенными, вроде тех, что были в Baldur's Gate 3.

Как сообщает Dexerto, это следует из возрастного рейтинга, который игра получила на официальной системе ESRB.

Игра содержит некоторые сексуальные материалы: персонажи целуются, стонут и садятся друг на друга верхом; персонажи ласкают друг друга в нижнем белье,

– говорится в описании Dragon Age: The Veilguard.

Трейлер игры – смотрите видео

Также сообщается, что персонажи "в течение длительного времени" будут изображены на экране топлес, главным образом во время настройки персонажей и/или во время романтических сцен.

Это огромное изменение в подходе к этому аспекту RPG по сравнению с предыдущими частями Dragon Age, где все интимные детали преимущественно оставались за кадром.