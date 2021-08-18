Бум мировых рекордов: стримерша случайно нашла очень полезный баг в игре Metal Gear Solid

Стримерша случайно нашла необычный баг в видеоигре Metal Gear Solid. Ее находкой сразу же заинтересовались спидраннеры, которые уже успели обновить почти все рекорды по скоростному прохождению игры.

Видеоигра Metal Gear Solid вышла в 1998 году "из-под пера" Хидэо Кодзимы. Игра получила очень положительные отзывы от прессы и геймеров, а также неоднократно попадала в различные подборки лучших видеоигр. А потому неудивительно, что даже сейчас есть игроки, которые проходят такую классику.

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Именно к таким геймерам можно отнести и главную героиню этой истории, которая проходила игру Metal Gear Solid на своих стримах. В один момент Boba дошла до локации, где Снейку нужно подниматься по лестнице, а также параллельно перестреливаться со своими врагами. Она встала вплотную к одной двери, а затем открыла меню, чтобы изменить оружие.

Но, к сожалению, ее это не помогло, потому что игрового персонажа уже начали расстреливать. Правда, именно в этот момент экран потемнел, а Снейк как-то оказался за этой дверью. Boba обрадовалась этому, хотя и не поняла, как это произошло. В целом вряд ли она тогда могла подумать, что нашла баг, который очень понравится спидраннерам.

Баг, который нашла Boba: видео

Ее находка почти сразу "оживила" сообщество спидраннеров игры Metal Gear Solid, а количество новых мировых рекордов просто зашкаливает (настоящий бум). Геймеры узнали, что этот баг довольно просто повторить, а вообще для этого нужно: встать в правильную позицию, взять пистолет SOCOM и попасть под пули врагов. Спидраннеры отмечают, что в такой момент хитбокс Снейка увеличивается, а часть его модели оказывается в другой локации. Видеоигра думает, что герой прошел этот уровень, а поэтому переносит его сразу в новое место.

Спидраннеры обнаружили, что с помощью этого бага можно уменьшить время прохождения игры сразу на 2 – 3 минуты. А это действительно немало, потому что в целом они тратят до 40 минут на это (точное время зависит от категории). Напоследок стоит отметить, что геймеры уже даже придумали название для этого трюка – "Boba Skip".

Пример "Boba Skip": видео