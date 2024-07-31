Бывший технический директор Rockstar объяснил почему разработчики не реагируют на слухи о GTA 6

Бывший разработчик серии Grand Theft Auto Обе Вермей рассказал почему, по его мнению, в Rockstar никак не реагируют на многочисленные слухи и "утечки", распространяющиеся по сети.

Все время пока в Rockstar хранят молчание о GTA 6, в сети несется шквал слухов, "сливов" и разного рода спекуляций.

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Почему разработчики молчат?

Однако, это все не смущает создателей, вероятно, самой ожидаемой игры в истории, и не нарушает их молчание.

Почему происходит именно так взялся предположить именитый разработчик, в бывшем многолетний технический директор студии Обе Вермей в разговоре на YouTube канале SanInPlay.

Утечки обычно не так важны, как думают люди. Это просто потому, что миллионы людей ждут новостей, а Rockstar не дает им никаких, – начал разработчик.

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После Вермей объяснил, что политика компании может опираться на простую и известную истину: молчание – золото.

Я вполне понимаю причину, по которой они это делают, потому что каждый раз, когда большая компания что-то говорит – Rockstar, EA, Ubisoft, кто угодно – это анализируется, и часто негативно воспринимается. Поэтому, с их точки зрения, лучший выбор – просто молчать, – продолжил мысль Оббе.

Также мужчина объяснил, что очень сожалеет, что существует такая тенденция, но это, по его мнению, вина общественности, которая часто беспричинно "атакует крупные компании", поэтому им получается лучше промолчать.