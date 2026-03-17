Просто заткнитесь! Никому это не интересно, – бывший вице-президент Blizzard обратился к геймерам

Многолетний работник Blizzard и бывший вице-президент компании резко раскритиковал определенную когорту геймеров, дав им эмоциональный совет.

Один из главных создателей Overwatch – Джефф Каплан сделал короткое обращение к людям, которые критикуют видеоигры в сети, сообщает Dexerto.

Разработчик Overwatch раскритиковал геймеров?

Каплан много лет руководил разработкой шутера Overwatch, прежде чем покинул Blizzard в 2021 году чтобы основать собственную компанию.

Во время недавней трансляции на Twitch, посвященной дебютному проекту его новой студии – The Legend of California, разработчик дал интересный совет определенной когорте геймеров.

Отвечая на вопросы зрителей, Каплан рассказал, что он думает о тенденции критиковать игры, в которые ты даже никогда не играл.

Я понимаю, когда высказываешь собственное мнение. Но если выходит игра, а вы не хотите в нее играть, и никогда в нее не играли, просто заткнитесь! Никому это не интересно. Нам не нужно слышать, что вам она не понравилась,

– заявил ветеран индустрии.

Интересно, что это мнение нашло в геймерском сообществе как и сторонников, так и противников.

Отрывок трансляции: смотрите видео

Сам Джефф также добавил, что в наше время людям нужна огромная смелость чтобы признать, что им нравится что-то, что не воспринимает большинство.

