Call of Duty представит новую коллаборацию с Doom

Игроки Call of Duty: Black Ops 7 получат масштабное обновление в последнем сезоне перед выходом новой части франшизы. Разработчики подготовили кроссовер с легендарным шутером Doom, добавив культового персонажа и его фирменный арсенал.

Адский арсенал и культовые образы

Специальное праздничное событие The Haunting начнется 17 сентября, а уже 24 сентября в игре появится пропуск с тематическим контентом. Главным украшением обновления станет оперативник Doom Slayer, вдохновленный игрой Doom: The Dark Ages, а также классический облик Doomguy из первых игр девяностых годов, пишет IGN.

Игроки смогут вооружиться фирменным дробовиком M10 Breacher, катаной Crucible и сокрушительной пушкой BFG. Кроме того, в игре появится ночная версия карты Avalon, обновленные режимы с зомби и новые локации для ожесточенных сражений.

Бесплатные подарки и премиальные бонусы

Разработчики игры разделили пропуск события на два уровня:

В бесплатной версии за выполнение заданий можно получить скины исследователей UAC, эмоции, наклейки и пушки Roc калибра 20 миллиметров.

Чтобы разблокировать сам истребитель демонов, чертежи оружия и анимированные эмблемы, придется приобрести премиальный пропуск, который будет стоить около 10 долларов. Кроме того, в магазине появится набор косметических предметов в стиле главных антагонистов серии, в частности Мародера и Иконы Греха.

Финальный сезон перед новой эпохой

Это событие станет последним большим обновлением для проекта перед выходом Modern Warfare 4 в октябре. Несмотря на сложный запуск и сильную конкуренцию со стороны Battlefield 6, разработчики старались регулярно исправлять игру и учитывать пожелания игроков. Новый кроссовер уже получил положительные отзывы от фанатов серии.