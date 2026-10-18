Битва 3D-сканирования – геймеры поспорили из-за внешности Мадса Миккельсена в играх

Разгорелась жаркая дискуссия вокруг виртуальных персонажей актера Мадса Миккельсена. Геймеры устроили сравнение технологий 3D-сканирования между новой Call of Duty и культовой Death Stranding.

Выход игры Modern Warfare 4, в которой главного антагониста сыграл датский актер, заставил геймеров в соцсетях всерьез обсудить, кому удалось лучше передать игру маэстро с помощью технологии "motion capture", сообщает 24 Канал.

Кто лучше воссоздал облик голливудской звезды

Спор разгорелся после того, как пользователь @2000meters в социальной сети X опубликовал сравнительные кадры персонажей Миккельсена из Modern Warfare 4 и Death Stranding.

Mads Mikkelsen in MW4 vs Death Stranding https://t.co/4xnzYAeOB6 — Cam ? | MW4 SPOILERS (@2000meters) October 17, 2026

Часть сообщества удивилась тому, что разработчики из Infinity Ward создали более детальную и реалистичную модель персонажа. Игроки отметили высокую точность микроморщин, детализацию кожи и продвинутую систему освещения.

Ирония в том, что Infinity Ward лучше справляется со сканированием лиц, чем Хидео Кодзима, имеющий доступ к инструментам Sony,

– прокомментировал пользователь сети X под ником tactmedic52.

Однако немало геймеров сразу встали на защиту известного японского геймдизайнера и указали на существенную разницу в контексте создания обоих проектов. Кодзима разрабатывал первую часть Death Stranding для консоли PlayStation 4 на более старом движке. Игра появилась на рынке еще в 2019 году, что касается Modern Warfare 4, то он воплощает технологии 2026 года и работает на современных мощностях.

Кроме того, пользователи обратили внимание на колоссальный разрыв в финансировании. Производственный бюджет современной Call of Duty превышает 300 миллионов долларов, тогда как Kojima Productions располагала около 100 миллионов долларов. Также эксперты сообщества подчеркнули, что ключевую роль в восприятии графики играют расширенное динамическое освещение и современный рендеринг, а не только качество самого 3D-сканирования.

Это семь лет разницы, и он постарел,

– добавил пользователь с ником toastydeagle.

Несмотря ни на что, эта ситуация демонстрирует, как стремительно развиваются технологии фотореализма в современных видеоиграх.

Трейлер CoD Modern Warfare 4: смотрите видео

Сравнение двух проектов доказывает, что даже самые качественные модели прошлых лет уступают современным разработкам благодаря прогрессу в работе со светом и детализации шейдеров. В результате геймеры получают все более убедительных виртуальных персонажей.