В сети показали видео геймплея отмененной космической Call of Duty

В начале 2010-х годов мир мог увидеть Call of Duty: Future Warfare, действие которой разворачивается в космосе. Впрочем, студия, занимавшаяся разработкой игры, закрылась, а сама игра так никогда и не вышла.

Футуристический экшен мог выйти в начале 2010 вместо Call of Duty: Ghosts. Игру с кодовым названием NX1 разрабатывала студия Neversoft, которая закрылась в 2014 году.

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Невыпущенная игра Call of Duty

Действие шутера должно было происходить, в частности, в космосе на лунной базе В опубликованном видео показана миссия на Луне – в ней авторы экспериментировали с гравитацией, чтобы овладеть движками.

Бывший разработчик Call of Duty Брайан Брайт подтвердил подлинность геймплея. Именно он и рассказал, что в показанных кадрах изображена миссия на Луне.

Геймплей заброшенной игры Call of Duty: смотрите видео

К слову, новая Call of Duty выйдет осенью 2024 года, а ее действие, если верить слухам, развернется в начале 1990-х годов во время войны в Персидском заливе. Над игрой работает студия Treyarch.