Разработчики Modern Warfare 4 оказались в центре громкого скандала из-за использования реальных видео из Сеула

Компания Activision оказалась в центре скандала из-за использования реальных видеокадров трагедии в Сеуле в игре Call of Duty: Modern Warfare 4.

Разработчики включили реальные репортажи с места гибели людей в вымышленный сюжет игры, что быстро вызвало бурную волну недовольства, сообщает BBC.

Настоящая катастрофа ради виртуального сюжета

Речь идет об использовании в Modern Warfare 4 документальных кадров из района Итхэвон в Сеуле, где 29 октября 2022 года во время празднования Хэллоуина произошла давка, унесшая жизни 160 человек, а еще 196 человек получили травмы.

Их можно было увидеть в финале первой миссии игры, где разработчики показывали новостные кадры с реальными медиками, проводившими сердечно-легочную реанимацию, и мешки с телами погибших на улицах города

Эти видеозаписи трагедии использовали для иллюстрации вымышленного нападения Северной Кореи, стилизовав их под нужды игры.

Мы не можем не испытывать ужаса от того, что хаотичную и отчаянную сцену, в которой граждане проводили сердечно-легочную реанимацию, а жертвы лежали на морозной улице, использовали для создания игры,

– прокомментировали представители Ассоциации семей погибших в Итхэвоне.

Впоследствии в Activision заверили, что не ставили целью преуменьшить значение трагедии или осквернить память о ней. Компания выразила соболезнования семьям и удалила чувствительные кадры.

Несмотря на это, родственники погибших отметили, что Activision так и не извинилась перед ними лично, поэтому дискуссия о границах этики в видеоиграх продолжает набирать обороты.

Между тем южнокорейский политик Хан Дон Хун призвал президента страны Ли Чжэ Мьона сыграть в Call of Duty: Modern Warfare 4, чтобы показать реальную угрозу войны.