Разработчик Call of Duty рассказал почему создатели игры не откажутся от "странных" скинов

Один из разработчиков Call of Duty: Black Ops 6 прокомментировал беспокойство фанатов относительно засилья странных скинов и объяснил почему создатели игры не откажутся от этого пути.

С годами серия CoD становилась все менее серьезной и если в первых играх франшизы все было заточено на армейский реализм, то последние проекты предлагают игрокам сыграть за Никки Минаж или Снуп Догга, сообщает 24 Канал.

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Почему от таких скинов не откажутся

Такой подход уже надоел части поклонников серии, но, похоже, что самих разработчиков все устраивает.

Во время недавнего интервью для издания Dexerto заместитель креативного директора Call of Duty: Black Ops 6 – Майлз Лесли подтвердил, что студия Treyarch продолжит выпускать "странные" скины.

По словам специалиста, это происходит потому, что желание развлечь имеет приоритет над реалистичностью и так будет и в дальнейшем, ведь разработчики любят "нарушать правила" в пользу развлечений.

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В то же время игродел заверил, что основные кампании серии будут сосредоточены на серьезных историях. Многопользовательские режимы же наоборот всегда дают больше творческой свободы, поэтому создатели пользуются этим для создания косметических предметов или новых персонажей.

Тем кого не устраивает подобный подход, Лесли напомнил, что в частности серия Black Ops всегда включала "странные" элементы, например режим игры Zombies, путешествия во времени, альтернативные временные измерения и прочее.

Учитывая то, что такая модель еще и приносит компании огромные прибыли мы точно увидим еще не один странный скин в CoD в будущем.