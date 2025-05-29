CD Projekt впервые назвала сиквел Cyberpunk 2077 "Cyberpunk 2", но это официальное название

Польская студия CD Projekt в своем свежем финансовом отчете впервые упомянула сиквел Cyberpunk 2077 не под кодовым названием Orion, а как "Cyberpunk 2". Несмотря на это, компания призывает не придавать этому упоминанию чрезмерного значения, ведь название еще не утверждено.

Старший PR-менеджер CD Projekt Ола Сондей в комментарии для The Verge объяснила, что "Cyberpunk 2" – это лишь условная формулировка, которая означает следующую игру во вселенной Cyberpunk, а не финальный заголовок, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также The Witcher 3 дотянулся до Skyrim, а успехи Phantom Liberty вызывают "глубокое удовлетворение"

Стоит вспомнить, что аналогичную позицию компания занимала и по The Witcher 4: сначала избегая упоминаний, а впоследствии – официально закрепив название.

Что касается даты выхода, то согенеральный директор CD Projekt Михал Новаковски во время общения с инвесторами заявил, что от этапа препродакшна до релиза обычно проходит четыре-пять лет.

В то же время он отметил, что каждый проект имеет свои особенности, которые могут повлиять на сроки. Таким образом, если ориентироваться на типичный цикл, релиз Cyberpunk 2 можно ожидать не ранее 2028–2029 годов, хотя инвесторы уже озвучивают и 2030–2031.

По состоянию на сейчас над новой игрой во вселенной Cyberpunk работает 96 сотрудников студии. Большинство разработчиков CD Projekt (422 человека) сосредоточены на создании следующей игры серии The Witcher, которая также находится в стадии препродакшна.

А тем временем команда CD Project готовится к выходу Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch. Разработчики уже показали геймплейный ролик игры на портативной консоли.