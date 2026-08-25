Дополнение к The Witcher 3: Songs of the Past расширит одну из любимых механик игры

Студия CD Projekt RED официально подтвердила возвращение культовой карточной игры "Гвинт" в предстоящем сюжетном дополнении "Песни прошлого" для легендарной ролевой игры The Witcher 3, что невероятно обрадовало миллионы фанатов.

Винт возвращается

Поклонники оригинальной игры, выпущенной в 2015 году, хорошо помнят, как карточные дуэли в тавернах порой увлекали даже больше, чем охота на монстров. Этот успех побудил создателей выпустить отдельное цифровое продолжение в 2017 году, а в 2025 году перенести игру на реальные столы в виде настольной версии, пишет IGN.

В "Гвинте" игроки соревнуются с друзьями в быстрых дуэлях, сочетающих мастерство с блефом и тщательным планированием колоды,

– прокомментировал разработчик в официальном описании настольной игры от CD Projekt RED.

После того как один из поклонников выразил надежду на новую порцию карточных испытаний в грядущем DLC, официальные представители студии решили не держать интригу.

Подтверждено,

– добавил менеджер по работе с сообществом и социальными сетями польской компании Марцин Лукашевский на своей странице в социальной сети X.

Почему ждать от нового дополнения

Несмотря на то, что с момента выхода предыдущего масштабного дополнения "Кровь и вино" в 2016 году прошло уже более десяти лет, авторы готовят полноценное сюжетное дополнение. Релиз "Песен прошлого" запланирован на 2027 год. Оно станет важным прологом к будущей четвертой части франшизы, которую игроки увидят ориентировочно в 2028 году.

Разработчики отмечают, что дополнение не будет полностью посвящено только картам. Однако фанаты уже сейчас готовятся к новым приключениям, ведь оригинальную игру в свое время оценили очень высоко – IGN поставил ей 9,3 балла из 10.

Более подробную информацию о будущей истории Геральта авторы раскроют совсем скоро на презентации Opening Night Live в рамках Gamescom 2026.