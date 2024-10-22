Наконец определено место проведения главного турнира по Call of Duty в 2025 году

Call of Duty League готовится к новому сезону, но следующее место проведения все еще не было официально раскрыто. Здесь нам помогают слухи, которые уже назвали не только страну, но и город, который будет принимать чемпионат.

Где и когда

В ряде сообщений в социальных сетях утверждалось, что CDL Major состоится в Барселоне в начале февраля 2025 года. Это будет первый за много лет крупный турнир Call of Duty League, который пройдет в европейском городе, если верить источникам издания The Rotation.

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Сезон CDL 2025 года, который пройдет на базе Black Ops 6 , начнется в Барселоне.

, начнется в Барселоне. Это будет место проведения Major I, а в течение года мы увидим другие крупные турниры в Торонто, Майами и Далласе.

Также было заявлено, что в 2025 году состоится пятый Major , который потенциально может быть проведен в Чикаго.

, который потенциально может быть проведен в Чикаго. О том, где состоится турнир COD Champs в 2025 году, пока не сообщается.

Нынешняя Call of Duty League имела лишь четыре мейджора и завершилась в конце июля, оставив огромную пропасть между этим сезоном и следующим. Если Major I не состоится до начала февраля, то между сезонами будет слишком большой пробел, что является одним из самых больших камней преткновения в соревновательном сообществе Call of Duty.

Возвращение CDL в Европу на Major называют "монументальным" событием и с нетерпением ожидают начала.