В последнее время в сети появлялось немало предположений о том, сколько же будет стоить GTA 6, но известный инсайдер уверяет, что у геймеров нет причин для паники, сообщает 24 Канал.

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Слухи никогда не были правдивыми

Слухи утверждают, что Rockstar Games вкладывают в разработку долгожданного проекта почти 2 миллиарда долларов, поэтому финансовые аналитики предполагают, что цена базовой версии игры составит не менее 100 долларов.

Последним, кто высказался на этот счет, стал аналитик издания Epyllion Мэтью Болл, который заявил, что многие в игровой индустрии "надеются", что GTA 6 будет иметь именно такую высокую стоимость, чтобы они также могли повысить цены на свои проекты.

Эти слова поспешил жестко прокомментировать известный игровой инсайдер и журналист Том Хендерсон.

Аналитик, который сказал, что в индустрии есть "надежда" на то, что GTA 6 будет стоить 100 долларов, чтобы другие издатели могли последовать ее примеру, должен поговорить с несколькими другими людьми в отрасли,

– написал он в соцсети X.

Хендерсон также резко раскритиковал слухи о цене будущего проекта, сказав, что заявления аналитиков на этот счет "почти никогда не являются правдивыми".

Вероятно, это означает, что Том владеет информацией о том, что Rockstar не планируют повышать цену на базовую версию GTA 6. Так это или нет мы, как всегда, узнаем лишь когда этого захотят разработчики.