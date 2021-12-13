Цены нового поколения: компания Square Enix оказалась в центре громкого скандала

Геймеры подвергли критике новую ценовую политику компании Square Enix. Они были неприятно удивлены ценой, которую разработчики хотят получить за Forspoken и Final Fantasy VII Remake.

Наверное, все геймеры знают, что на нынешней церемонии The Game Awards было немало интересных анонсов и показов. К примеру, компания Square Enix поделилась трейлером игры Forspoken, а также анонсировала, что видеоигра Final Fantasy VII Remake выйдет на PC. Правда, сразу же после этого шоу она оказалась в центре масштабного скандала.

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Дело в том, что геймерам не понравилась стоимость, которую разработчики выставили на PC-версию Forspoken и Final Fantasy VII Remake. Они оценили одну такую игру сразу в 70 долларов (80 евро), хотя почти все современные AAA-проекты стоят 60 долларов (60 евро). Интересно, что на всех платформах эти видеоигры стоят одинаково, а также на них не действуют привычные региональные цены.

Например, жителям Украины нужно заплатить за игру Forspoken сразу 2199 гривен, а это более 80 долларов по нынешнему курсу (Steam и Epic Games Store). В случае Final Fantasy VII Remake все идентично, правда, этот проект можно приобрести только в Epic Games Store. Также стоит добавить, что речь идет не о специальных изданиях видеоигр, а об их базовых версиях.

Трейлер видеоигры Forspoken: видео

Понятно, что такие цены уже оттолкнули большое количество потенциальных покупателей. Геймеры не понимают, почему так дорого стоит игра Forspoken, которая является абсолютной новинкой, а также не является частью какой-то популярной франшизы. А вот в ситуации с ценой на игру Final Fantasy VII Remake все еще страннее. Дело в том, что эта видеоигра вышла еще в начале 2020 года, и все это время она была просто временным эксклюзивом PlayStation 4.

Трейлер видеоигры Final Fantasy VII Remake: видео

А хуже всего в этой ситуации то, что представители Square Enix пока никак не комментировали эту ситуацию. Правда, кажется, геймеров они все-таки услышали. Дело в том, что разработчики скрыли цену на Final Fantasy VII Remake в магазине Epic Games Store. Стоит добавить, что в случае Forspoken пока без изменений.

Пока непонятно, почему так произошло, но очень вероятно, что уже в ближайшее время у этой истории будет какое-то продолжение. А все потому, что релиз Final Fantasy VII Remake на PC должен состояться уже 16 декабря.