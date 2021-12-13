Напевно, всі геймери знають, що на цьогорічній церемонії The Game Awards було чимало цікавих анонсів та показів. Наприклад, компанія Square Enix поділилася трейлером гри Forspoken, а також анонсувала, що відеогра Final Fantasy VII Remake вийде на PC. Щоправда, одразу ж після цього шоу вона опинилася в центрі масштабного скандалу.

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Річ у тім, що геймерам не сподобалася ціна, яку розробники виставили на PC-версію Forspoken та Final Fantasy VII Remake. Вони оцінили одну таку гру одразу в 70 доларів (80 євро), хоча майже всі сучасні AAA-проєкти коштують 60 доларів (60 євро). Цікаво, що на всіх платформах ці відеоігри коштують однаково, а також на них не діють звичні регіональні ціни.

Наприклад, жителям України потрібно заплатити за гру Forspoken одразу 2199 гривень, а це понад 80 доларів за нинішнім курсом (Steam та Epic Games Store). У випадку Final Fantasy VII Remake все ідентично, щоправда, цей проєкт можна придбати лише в Epic Games Store. Також варто додати, що йдеться не про спеціальні видання відеоігор, а про їхні базові версії.

Трейлер відеогри Forspoken: відео

Зрозуміло, що такі ціни вже відштовхнули чималу кількість потенційних покупців. Геймери не розуміють, чому так дорого коштує гра Forspoken, яка є абсолютною новинкою, а також не є частиною якоїсь популярної франшизи. А от у ситуації з ціною на гру Final Fantasy VII Remake все ще дивніше. Річ у тім, що ця відеогра вийшла ще на початку 2020 року, і весь цей час вона була просто тимчасовим ексклюзивом PlayStation 4.

Трейлер відеогри Final Fantasy VII Remake: відео

А найгірше в цій ситуації те, що представники Square Enix поки ніяк не коментували цю ситуацію. Щоправда, здається, геймерів вони все ж таки почули. Річ у тім, що розробники приховали ціну на Final Fantasy VII Remake у крамниці Epic Games Store. Варто додати, що у випадку Forspoken поки без жодних змін.

Поки незрозуміло, чому так сталося, але дуже ймовірно, що вже найближчим часом ця історія матиме якесь продовження. А все тому, що реліз Final Fantasy VII Remake на PC має відбутися вже 16 грудня.