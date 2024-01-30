Церковь использовала логотип Steam для своей вывески: забавное фото

Геймер нашел логотип Steam в самом неожиданном месте. Одна из церквей использовала его для своего баннера, которым приглашает верующих на службу.

Во время поездки по городу один игрок не мог не заметить веселое зрелище, поскольку культовый логотип Steam был впереди в центре рекламного щита местной церкви.

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Церковь использовала логотип Steam

Steam является популярной платформой для многих игроков, играющих на ПК. Для многих студий попадание их игр в список желаний Steam является большим достижением. Впрочем, этот геймер совершенно по-новому открыл влияние платформы.

Как видим, с фото логотип сервиса использовала для своего баннера церковь Небесного Иерусалима. К сожалению, геймер не уточнил города, в котором ему случилась такая находка. Впрочем, учитывая испанский язык, мы можем предположить Мексику или какой-нибудь из южных штатов США.

Должен ли я сообщить о нарушении авторских прав торговой марки этой церкви?

иронически поинтересовался поклонник видеоигр.

Пока непонятно, осознает ли сама церковь, чей логотип использовала для своего баннера. Вполне вероятно, что кто-то мог просто найти красивый символ и сети и решил его использовать.