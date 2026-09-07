Инди-шутер взорвал интернет уникальной механикой создания оружия – игроки рисуют его своими руками

Студия SoKrispyMedia анонсировала уникальный многопользовательский шутер Chalk Warfare, который уже успел привлечь пристальное внимание геймеров в сети благодаря своей уникальной концепции.

В игре Chalk Warfare игроки не получат готовое снаряжение, а будут вынуждены самостоятельно нарисовать оружие мелом прямо на стене, после чего забрать его и отправиться в бой, сообщает 24 Канал.

От приколов на YouTube до полноценного шутера

Амбициозный проект вырос из культовой серии одноименных короткометражных фильмов на YouTube, которую режиссеры и специалисты по спецэффектам Сэм Викерт и Эрик Уйс запустили еще в 2012 году. За все время четыре эпизода франшизы собрали более 350 миллионов просмотров. Теперь авторы решили перенести этот уникальный опыт в мир виртуальных развлечений, превратив кинематографические спецэффекты в реальный геймплей.

Главная фишка Chalk Warfare заключается в том, что разработчики не используют готовые шаблоны. Они создали уникальный алгоритм распознавания рисунков в реальном времени на базе искусственного интеллекта.

Игра анализирует эскиз игрока за считанные миллисекунды и мгновенно материализует его в руках персонажа. Искусственный интеллект самостоятельно просчитывает, как именно герой будет держать оружие, где будут его руки, а также как будет происходить процесс перезарядки. Каждая деталь на рисунке имеет значение.

Когда вы дорисовываете к автомату переднюю рукоятку, игра автоматически изменяет анимацию удержания и физику стрельбы. Дополнительный прицел увеличит масштаб при прицеливании, глушитель скроет звуки выстрелов, а магазин большей емкости добавит боеприпасов, хотя и замедлит перезарядку. Вы даже можете нарисовать крюк на конце ствола, чтобы цепляться за стены и быстро перемещаться по карте.

Новый трейлер игры: смотрите видео

New FPS where you can draw any weapon in chalk and pull it off the wall to use it



- How it handles depends on what you draw

- Draw a grip and the animations change

- Draw an axe to break down doors

- Draw a bigger mag and get slower reload



Game is Chalk Warfare pic.twitter.com/9AZKHjxrp9 – Indie Game Joe (@IndieGameJoe) September 5, 2026

Мы всегда хотели, чтобы это была игра, но знали, что должны сделать все правильно,

– прокомментировал соавтор оригинального сериала и разработчик Сэм Викерт.

Игроки могут создавать собственные чертежи в специальном редакторе вне матча, тестировать их и делиться ими с друзьями или загружать работы сообщества. Однако использование готовых чертежей во время боя стоит местной валюты – мела, количество которого в игре строго ограничено.

Если игрок хочет сэкономить ресурсы, он может попробовать нарисовать оружие от руки по памяти прямо во время перестрелки. В таком случае создание экипировки будет абсолютно бесплатным.

Разработчики подготовили шесть разнообразных режимов игры, среди которых классические Team Deathmatch, Control Point и King of the Hill. Кроме того, игроков ждет уникальный режим "Battle Royale", где тот, кто первым доберется до важной точки на карте, сможет нарисовать что-то действительно огромное, а также "Blueprint Lottery" – в которой игра случайным образом определяет доступное снаряжение, заставляя игроков адаптироваться на ходу.

Дневник разработки: посмотрите ролик

Путь к созданию игры оказался непростым и длился несколько лет. Авторы опробовали множество концепций, в частности версию от третьего лица и варианты с готовыми шаблонами оружия, но каждый раз отказывались от них из-за недостаточной свободы творчества. Только разработка собственной нейросети позволила воплотить задумку в жизнь.

Пока даты релиза игры в Steam нет, но после свежих видео игрового процесса, появившихся в сети, многие геймеры решили добавить шутер в список желаний.